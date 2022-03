Gobierno de AMLO perdió el control del país ante cárteles: Exfiscal William Barr

El exfiscal indicó también que ese tipo de incidentes, y la violencia desatada en las últimas semanas cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, deberían preocupar a su propio país, pues considera que la política de “abrazos, no balazos” está perdiendo ante los cárteles.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– El exfiscal general de los Estados Unidos en el Gobierno de Donald Trump, William Barr, aseguró que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha perdido el control de su país ante el crimen organizado, de acuerdo con una entrevista que brindó a la televisora Fox News.

“Fui un par de veces [a México] para ver si podíamos ‘endurecer la columna’ del Presidente [AMLO], quien cree en abrazos, no balazos… y están perdiendo”, señaló Barr en el programa Jesse Watters Primetime, donde presentó su nuevo libro, One Damn Thing After Another (Una maldita cosa después de otra).

“Han perdido el control del país, en mi opinión”, sentenció Barr.

Para el exfiscal, “los cárteles tienen decenas de miles de millones de dólares a su disposición”. “Pueden corromper a quien sea allá abajo [México], y tienen ejércitos –literalmente ejércitos que se han tornado paramilitares– vestidos de militares, con vehículos blindados”, explicó.

Barr también puso de ejemplo cuando, en 2019, López Obrador decidió liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, “El Chapo”, hoy preso de por vida en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. El funcionario del Gobierno de Trump recordó la movilización en defensa del capo conocido como “El Ratón” para impedir su extradición, lo cual acabó convenciendo a López Obrador de liberarlo, para no desatar un baño de sangre en Culiacán.

El exfiscal indicó también que ese tipo de incidentes, y la violencia desatada en las últimas semanas cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, deberían preocupar a su propio país, ya que la Vicepresidenta Kamala Harris, zar de inmigración en el actual Gobierno de Joe Biden, “no está haciendo un buen trabajo”.

Barr se refirió a los momentos de terror que vivió la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, donde se desataron intensas balaceras y narcobloqueos, luego de la detención realizada por el Ejército mexicano de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”, máximo líder del Cártel del Noreste.

Treviño fue extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde enfrenta una docena de cargos en su contra, que incluyen narcotráfico.

Luego de los días de tensión vividos en Nuevo Laredo, el Consulado estadounidense autorizó el miércoles la salida de familiares y de parte de su personal.

“A partir del 15 de marzo, el Departamento de Estado no será capaz de ofrecer servicios consulares de rutina en el Consulado general de Estados Unidos en Nuevo Laredo”, añadió el documento. “Los ciudadanos estadounidenses que deseen salir de Nuevo Laredo deben dar seguimiento a las noticias y anuncios locales, y salir únicamente cuando se considere seguro hacerlo durante el día”.

La dependencia también recomendó a los ciudadanos estadounidenses abstenerse de viajar a Tamaulipas, estado donde se ubica Nuevo Laredo, debido a las condiciones delictivas y de seguridad.

Por su parte, el Embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró el lunes pasado que monitorea de cerca la situación. “He planteado nuestra grave preocupación sobre estos incidentes y la seguridad y seguridad de nuestros empleados directamente con el Gobierno de México, el cual se está coordinando estrechamente con nosotros para desplegar todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de nuestro personal”, detalló.

Seguimos monitoreando de cerca la situación de seguridad en la ciudad de Nuevo Laredo. El personal del gobierno de EEUU está sujeto a un toque de queda nocturno y otras restricciones de movimiento en Nuevo Laredo. Detalles: .https://t.co/szUf2xXbS2 pic.twitter.com/eDacmsbptd — USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) March 18, 2022

“La seguridad de los ciudadanos estadounidenses y nuestros empleados es la mayor prioridad para el Departamento de Estado. La situación actual en Nuevo Laredo muestra la importancia de continuar trabajando juntos con el gobierno de México bajo el Marco Bicentenario para Seguridad, Salud Pública, y Comunidades Seguras para combatir a las organizaciones del crimen. Seguimos comprometidos con nuestra seguridad compartida y hacer más seguras nuestras comunidades en ambos países”, expuso en un comunicado.