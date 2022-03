Olga Sánchez dice que acusaciones de Julio Scherer son falsas y sirven de distractor

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– La Senadora Olga Sánchez Cordero aseguró esta tarde que siempre actuado con honestidad y que las acusaciones que hizo sobre ella el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, son falsas, por ello no caerá en el juego de hablar más sobre el tema.

“Por lo que a mí respecta, no voy a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hace sobre mi persona y del actuar en mi encargo como Secretaria de Gobernación para servir de distractor. De mi parte doy por cerrado este tema”, publicó a través de un hilo en Twitter.

“Dejemos que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, agregó al exsecretaria de Gobernación.

Quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México 🇲🇽, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila.

— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) March 19, 2022