Mujer da a luz parada frente a hospital en Guerrero; esposo denuncia mala atención

La pareja de la mujer explicó que a pesar de que solicitaron ayuda, las enfermeras insistieron que aún le faltaba y que volvieran en dos horas.

Chilpancingo, 19 de marzo (SurAcapulco).- La mañana de este sábado, en la puerta 2 del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, una joven embarazado dio a luz parada, y su bebé cayó al piso, luego de que enfermeras le dijeron que aún le faltaba y que regresara más tarde.

El esposo de la joven madre de 24 años, Margarito De la Cruz Sánchez, denunció que llegaron al Hospital General, ubicado en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, desde las 7:30 horas.

“Entramos por urgencias, la atendieron, yo me quedé en la sala de espera, y me mandaron a trae [a la puerta 2 del hospital] para dar información sobre ella, entonces cuando regresé ya estaba afuera, le pregunté que por qué la habían sacado, ella me dijo que la enfermera le dijo que todavía le faltaba, me pidió agua y salí por ella, cuando volví a regresar ya tenía el dolor fuerte, casi se acostaba y se revolcaba con el dolor”, relató Margarito.

Explicó que a pesar de que volvió a solicitar ayuda, las enfermeras insistieron que aún le faltaba y que volvieran en dos horas.

Sin embargo, cuando salían del hospital para acudir a otro nosocomio donde la atendieran, la mujer expulsó a su bebé al piso.

Margarito de la Cruz dijo que el personal que estaba afuera los atendió mejor que los de adentro, y que las personas de vigilancia quedaron en shock, y así estuvo su esposa durante cinco minutos hasta que salió personal médico con una camilla y la atendieron.

El esposo reprochó que aún le pidieron firmara un documento en el que aceptada que ya estaba atendida su esposa e hija, el cual no quería firmar por temor a que sufrieran algún daño sus familiares por lo ocurrido.

Exigió que el personal del Hospital General atienda mejor, “uno que no tiene familiares [en el hospital] o de que nos ven pobres, exijo que atiendan a todos mejor, a todos, no nada más a mi esposa”.

Finalmente, señaló que la joven madre y la recién nacida se encuentran estables y en observación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUR ACAPULCO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.