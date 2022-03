Exempleadas acusan a dueño de paletería en Puebla de abuso sexual; dos son menores

Puebla, 19 de marzo (Periódico Central).– Decenas de mujeres y dos menores de edad denunciaron al dueño de la Paletería Javis, ubicada en el Mercado Independencia de la capital de Puebla, por acosar y abusar de sus empleadas.

Víctimas del sujeto compartieron a través de Facebook y algunas en entrevista con Periódico Central, los abusos cometidos por Javier, de 60 años, quien contrata a mujeres jóvenes para manipularlas y obligarlas a cometer actos sexuales por la fuerza.

Las menores relataron que el hombre las sexualiza, insulta y las trata como esclavas, ya que les pide que hagan todo por él, desde traerle un vaso de agua hasta comprarle la comida, promoviendo comportamientos machistas que generan más violencia contra la población femenina.

Por seguridad y para resguardar la identidad de la denunciante, hemos cambiado su nombre.

“María”, una adolescente de 14 años que entró a trabajar a la paletería a principios de 2022, relató que unas semanas después de haber entrado a trabajar, el dueño le dijo “otorgo privilegios”, ofreciéndole una oportunidad de crecimiento laboral.

Posteriormente, se dio cuenta de los malos tratos que recibían todas las empleadas del lugar, quienes tienen que soportar insultos que denigran a las mujeres. Al mismo tiempo, el dueño comenzó a hacerle insinuaciones a la jovencita y la incomodaba con tocamientos sin consentimiento en el pecho y trasero.

El hombre trató de abusar sexualmente de María en dos ocasiones, obligándola a tocarlo por debajo del pantalón, mientras él metió sus manos en su camisa. Al negarse, le advirtió a la chica que habría consecuencias contra ella.

“Me hice una perforación, situación que a él no le pareció y me dijo que me la quitara: ‘¿Me quieres agarrar de tu pendejo o qué?’, y me advirtió que me la quitara por las buenas o por las malas. Entonces me agarró a la fuerza y me besó, agarró mi mano e hizo que lo tocara, mientras usó la otra para meterla en mi camisa. Una de mis compañeras subió al cuarto que hay sobre el local y me soltó. Esa misma tarde me arrinconó y volvió a hacerme lo mismo mientras yo le decía que me soltara y me dejara en paz”, relató la denunciante.