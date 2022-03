¿Qué es Tío Vanya? La franquicia que busca reemplazar a McDonald’s en Rusia

Por Javier Zarain

Los Ángeles, 19 de marzo (La Opinión).– Hace días McDonald’s cerró todas sus sucursales en Rusia, como parte de una ola de empresas que abandonaron el país después de su invasión a Ucrania. Pero una franquicia rusa de comida rápida ya busca llenar el vacío que dejó, cambiando su logotipo por uno extrañamente familiar.

El nuevo logotipo amarillo y rojo de la franquicia rusa El Tío Vanya luce casi idéntico a los distintivos arcos dorados de McDonald’s, pero inclinados de forma horizontal. Es decir, en lugar de que los arcos formen una letra “M” son parte de una letra “B” en el alfabeto cirílico, que corresponde a la “V” en “Vanya”.

Trademark squatting has begun in Russia.

On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald's logo with the words "Uncle Vanya."

The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald's with "Uncle Vanya's."

h/t @Oh_89 #McDonalds pic.twitter.com/JlUfkLK67J

— Josh Gerben (@JoshGerben) March 16, 2022