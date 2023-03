Comisión de DD.HH de Puebla inicia queja por detención arbitraria contra Lili “N”

Sobre el caso de Lili “N”, el ombudsman de Puebla descartó algún acercamiento o denuncia de parte de organizaciones de víctimas de trata de personas.

Por Edmundo Velázquez

Puebla, 19 de marzo (PeriódicoCentral).- La Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) inició una queja en contra de los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) por una supuesta detención arbitraria en contra de Lili “N”, la mujer investigada por trata de personas.

José Félix Cerezo, ombudsman de Puebla, informó que después de la detención de Lili “N”, en el Instituto Oriente, se abrió un expediente de oficio. Sin embargo, éste es en contra de los servidores públicos de la FGE.

El titular de la CDH mencionó que la apertura del expediente se hizo de oficio y es una queja contra los agentes de la Policía Ministerial que detuvieron a Lili “N”.

José Félix Cerezo dijo: “Estamos investigando sobre si hubo una detención arbitraria o ilegal contra esta persona”, después de su Informe de Labores al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.

Sobre el caso de Lili “N”, el ombudsman de Puebla descartó algún acercamiento o denuncia de parte de organizaciones de víctimas de trata de personas, y que familiares de las jóvenes fueran esclavizadas por la mujer detenida el 9 de marzo.

“En este caso no hay una víctima. No hay una mamá, no hay un familiar de las personas, no hay una queja. Pero en esa situación con apariencia de delito lo investiga la Fiscalía. No nos corresponde a nosotros. No tenemos quejas de alguna organización por el tema”.

La detención de Lili “N” en el estacionamiento del Instituto Oriente.

Los agentes ministeriales detuvieron a Lili “N” después de una persecución en la zona de San Manuel en la capital de Puebla. El aseguramiento finalizó en el estacionamiento del Instituto Oriente.

El día de hoy asistí al 4to Informe Anual de Actividades del Dr. José Félix Cerezo, Presidente de la @CDHPuebla. Donde informó a los 3 poderes del Estado, sobre las actividades realizadas en este período y los resultados obtenidos. pic.twitter.com/LfsugdRdfm — Aurora Sierra (@AuroraSierraR) March 17, 2023

Lili “N” capitalizó la necesidad de las jóvenes, en su mayoría indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla, que buscaban una oportunidad de trabajo. La situación de esclavismo perduró durante 30 años.

La denunciaron el 22 de abril de 2022 por retener a una joven de 18 años, de nombre Teresa “N”, originaria de Zacapoaxtla.

La defensa de Lili “N”, argumentó ante el Juez de la Casa de Justicia Centro en Puebla, que la detención fue ilegal debido a que la orden de aprehensión se cumplió dentro de un inmueble privado. Por esta razón se liberó a la mujer.

