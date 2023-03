AMLO recibe a legisladores de EU en Palacio Nacional; discuten seguridad y migración

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta mañana a legisladores de Estados Unidos en Palacio Nacional para hablar sobre temas relacionados a migración, seguridad y comercio.

La reunión es de carácter privado, sin embargo, en el arribo se observó a Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, acompañado de una docena de legisladoras y legisladores de estadounidenses que entraron a Palacio a dialogar con la delegación mexicana.

Por parte de México, asistieron: Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; el Canciller Marcelo Ebrard; Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía; Rocío Nahle, Secretaria de Energía; y Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El pasado 14 de marzo, legisladores de los Estados Unidos acudieron también a Palacio Nacional para sostener una reunión con el Presidente López Obrador, donde hablaron, entre otras cosas, del fentanilo y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Roberto Velasco, Jefe de Unidad para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), comentó al término del encuentro que la reunón fue de gran ayuda para la comprensión de los objetivos primordiales en conjunto entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y economía.

La reunión se da en el marco de las crecientes propuestas de legisladores republicanos de intensificar la lucha contra el crimen organizado y la distribución de fentanilo con intervención militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Ayer, el Presidente respondió desde el Zócalo de la Ciudad de México a los legisladores de Estados Unidos quienes “en plan propagandístico, con grilla y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte” iban a utilizar a sus fuerzas armadas.

“Desde este Zócalo le recordamos esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no un protectorado de Estados Unidos”, dijo.

“Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía ni atropellen a nuestra patria. Cooperación sí, sometimiento no, oligarquía no, corrupción no, clasismo no, racismo no libertad sí”.