Militares rescatan a “varias” personas tras agresión armada en Los Pinos, Zacatecas

Las personas que viajaban en los vehículos del grupo criminal, y que se encontraban privadas de su libertad, fuero rescatadas por los militares.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y sujetos armados se registró la madrugada de este domingo en el municipio de Pinos, Zacatecas.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad dio a conocer que el personal del Ejército fue agredido con armas de fuego, pero logró repeler el ataque.

Al defenderse de los atacantes, los soldados rescataron a varias personas que eran trasladadas en los vehículos donde viajaban los hombres armados, sin reportarse heridos o muertos.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay personas detenidas, sin embargo, se aseguraron vehículos, armas largas, una granada, cargadores y cartuchos.

“De manera coordinada, las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno se encuentran aún realizando reconocimientos en esa zona del territorio zacatecano”, se lee en el comunicado.

Los niveles de violencia registrados en Zacatecas nuevamente han prendido alertas en los últimos meses, ya que se han reportado bloqueos, personas que han sido desplazadas de sus comunidades así como el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional, el General Brigadier José Silvestre Urzua Padilla, y el del Juez Roberto Elías Martínez.

Especialistas y autoridades coinciden en que, por su ubicación geográfica, Zacatecas es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país. Una problemática que está detrás de los indicadores de inseguridad.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval reconoció a finales de 2022 que la violencia en la entidad se debe a que es “un nudo de comunicaciones” donde confluyen las carreteras que pueden dirigirse a diferentes partes del país, principalmente hacia el norte. De acuerdo con esta información, los delitos los concentran municipios clave para el tránsito como Fresnillo, Guadalupe y la capital.