Gutiérrez Müller se solidariza con “las mujeres de la política” ante “vejaciones”

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje de apoyo este domingo “a todas las mujeres de la política“, o que están cerca por diferentes circunstancias, ante la “vejación a sus personas o imagen”, y pidió evitar violencia, más amor y “subir el nivel”.

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, escribió la también investigadora en sus redes sociales.