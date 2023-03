El campeón EU apalea 14-2 a Cuba y retorna a la final del Clásico Mundial de Beisbol

Miami, EU, 19 de marzo (AP) — Trea Turner conectó un par de cuadrangulares para ser el líder del Clásico Mundial de beisbol, y Estados Unidos, el campeón defensor, apaleó a Cuba 14-2 esta noche para alcanzar su segunda final consecutiva.

Paul Goldschmidt y Cedric Mullins también se volaron la barda por los estadounidenses, que anotaron en siete de ocho entradas, con números sobresalientes en cinco de ellos, Turner y Goldschmidt cada uno produjeron cuatro carreras.

Estados Unidos jugará contra Japón o México el martes por la noche el juego de campeonato, intentando unirse a los asiáticos como los únicos equipos en ganar dos veces el título.

