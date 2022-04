Todavía no hay notificación oficial de la suspensión del tramo 5 del Tren Maya: AMLO

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que su Gobierno no ha recibido notificación alguna sobre la presunta suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, su polémica obra en el sureste del país que ha afrontado crecientes críticas de activistas y artistas, la cual recientemente habría sido aprobada por un Juez de distrito.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que no se cuenta con información sobre de qué va dicha notificación, pero resaltó de nueva cuenta las acusaciones contra empresarios y organismos internacionales de llevar a cabo un financiamiento para desprestigiar la obra.

“Todavía no hay una notificación oficial. No sabemos de qué se trata, sólo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, detalló el Presidente en la “mañanera” desde Palacio Nacional.