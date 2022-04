México suma 3 meses con descenso de COVID: Gatell; hay 4 muertes diarias en promedio

La reducción se ve marcada en las cifras mínimas de actividad de la COVID-19 en contagios estimados, pues Ómicron fue la ola más pequeña en situaciones graves, hospitalizados y defunciones en comparación a las tres previas.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México, dio a conocer que el país lleva tres meses de casos por COVID-19 a la baja.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Salud detalló que de esos tres meses, ya van dos que “llevamos de Semáforo en Verde”, el cual durará hasta el 1 de mayo en las 32 entidades federativas.

La reducción se ve marcada en las cifras mínimas de actividad de la COVID-19 en casos estimados, pues Ómicron fue la ola más pequeña en situaciones graves, hospitalizados y defunciones en comparación a las tres previas.

“Tres meses han transcurrido de descenso en el número de casos, hospitalizaciones y defunciones. De esos tres, dos meses ya llevamos de Semáforo en Verde, al menos de aquí al primero de mayo estaremos en Verde en las 32 entidades federativas”, afirmó López-Gatell en la “mañanera”.

El promedio de contagios diarios por semana va de la siguiente forma: mil 086 (13 al 19 de marzo), 884 (20 al 26 de marzo), 744 (27 de marzo al 2 de abril), 532 (3 al 9 de abril), 188 (10 al 16 de abril).

“Son las últimas cinco semanas, las más recientes, se redujo la incidencia de casos en casi 10 veces, desde las últimas cinco semanas, en el último mes con una semana. Hoy estamos teniendo un promedio diario de 188 casos en todo el país, en promedio en la semana más reciente”, agregó.

Respecto a la hospitalización, las cifras también son mínimas, pues hasta el momento solamente el cuatro por ciento de las camas generales está ocupada y el dos por ciento de camas con ventilador tiene pacientes.

Sobre la mortalidad también existe una reducción notoria, pues hay entidades federativas en los que hubo días sin registros de una muerte por coronavirus.

En este rubro, se registraron 39 muertes (del 13 de marzo al 19 de marzo), 24 (20 al 26 de marzo), 17 (27 de marzo al 2 de abril), 12 (3 de abril al 9 de abril), y cuatro (10 al 16 de abril).

“En las últimas cinco semanas se redujo prácticamente 10 veces la cantidad de defunciones y en este momento tenemos sólo cuatro defunciones diarias promedio por COVID-19 en todo el país, hay entidades federativas, ya son dos terceras partes, que han tenido días subsecuentes sin una sola defunción por COVID-19. Estamos ya en niveles mínimos, por supuesto, aún cuando fuera una sola siempre es doloroso pensar que alguien pierda la vida por esta terrible enfermedad”, declaró.

En la vacunación, se han aplicado 196 millones 110 mil 762 total de dosis reportadas de manera acumulativa tanto en los esquemas primarios, como en los refuerzos.

En el esquema primario, 85.7 millones de personas que han sido vacunadas. Mientras que en los refuerzos, 42 millones 941 mil 739 total, de ellos, en la “Operación Correcaminos” se aplicaron 40 millones 865 mil 309, 1 millón 233 mil 703 total de dosis por parte de las instituciones y 842 mil 727 total de dosis aplicadas por entidades federativas.

“Por parte de las instituciones federales tenemos 1 millón 233 mil 703 dosis que se han aplicado. En el ‘Operativo Correcaminos’ se ha aplicado 842 mil 727 dosis. Lo que está en los otros dos recuadros es el total de refuerzos y lo que corresponde a lo que se aplicó en el esquema regular de refuerzos antes de esta operación especial en abril”, dijo.

Está en curso el Operativo ABRIL para vacunar contra #COVID19 a quienes no han recibido el refuerzo, no completaron el esquema primario o no han recibido ninguna dosis. Del 11 de abril hasta este día se han aplicado 2 millones 178 mil 746 dosis en total. pic.twitter.com/IsXMCuj6pf — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 19, 2022

López-Gatell terminó su presentación mencionando que durante el operativo de abril, se han suministrado 2 millones 178 mil 746 dosis aplicadas, gran parte son refuerzos, pero 47 mil 442 fueron primeras dosis y 54 mil 874 segunda dosis.

“Durante este operativo abril, en suma han sido 2 millones 178 mil 746 dosis aplicadas, la gran mayoría son refuerzos, pero todavía identificamos cerca de 100 mil personas que o bien no habían recibido su dosis de segunda dosis o no se habían vacunado. Cuarenta y siete mil personas se acercaron que no se habían vacunado, y esto nos lleva al último mensaje que es la importancia de vacunarse”, declaró.

Posteriormente exhortó a la población que no ha recibido el esquema primario o refuerzo a acudir a los puestos de vacunación que están en todo el sector salud de las 32 entidades federativas. “En el operativo abril queremos que todo mundo termine vacunado hasta su dosis de refuerzo”, agregó.

Al último corte, en México se reportaron 164 casos nuevos de COVID-19 y se registraron cinco muertes por la enfermedad para acumular 5 millones 727 mil 832 contagios totales y 323 mil 949 defunciones totales.

Yael Hernández https://www.sinembargo.mx/author/elena-hernandez