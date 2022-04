Hepatitis o inflamación de hígado en niños. No se sabe. Se extiende por Europa y EU

Por Maria Cheng

Londres/Copenhague, 19 de abril (AP/EFE) — Las autoridades sanitarias afirman haber detectado más casos de una misteriosa enfermedad hepática en niños que se identificó por primera vez en Gran Bretaña, y los casos se propagan por Europa y Estados Unidos.

En un comunicado el martes, los Centros Europeos para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) dijeron que se habían identificado casos adicionales de hepatitis en Dinamarca, Irlanda, Holanda y España, pero no ofrecieron una cifra exacta. Además, apuntaron que funcionarios estadounidenses hallaron nueve casos de hepatitis aguda en Alabama en niños de entre uno y seis años.

“El equipo investigador del Reino Unido, donde han ocurrido la mayoría de los casos hasta la fecha, considera que un agente infeccioso es la causa más probable, basándose en las características clínicas y epidemiológicas de los casos”, señaló el ECDC.

