El 30% de personas enfermas desarrolla COVID persistente, señala una investigación

Madrid, 19 de abril (Europa Press).- Una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos) ha revelado que el 30 por ciento de las personas tratadas por COVID-19 desarrollaron secuelas post agudas de COVID-19, más comúnmente conocidas como COVID-19 persistente.

Sorprendentemente, el origen étnico, la edad avanzada y el nivel socioeconómico no se asociaron con el síndrome, a pesar de que esas características se han relacionado con una enfermedad grave y un mayor riesgo de muerte por COVID-19.

About 30% of COVID patients developed Post Acute Sequelae of COVID-19 (PASC), most commonly known as "#longCOVID", @UCLA research finds. Surprisingly, ethnicity, older age, and socioeconomic status were not associated with the syndrome. https://t.co/myASuB1PTx pic.twitter.com/YmEV4gQhEN

— Medical Science and Technology #earlytreatments (@MedicalScitech) April 19, 2022