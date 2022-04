¿Qué sabemos de los casos de hepatitis de origen incierto en niños? Ve las hipótesis

Por Ignacio López-Goñi

Catedrático de Microbiología, Universidad de Navarra

Madrid, 19 de abril (The Conversation).- En las últimas semanas se está notificando un aumento de casos de hepatitis grave de origen desconocido en niños de entre dos y seis años en varios países. Por ejemplo, cada año se detectan en Escocia unos cuatro casos anuales, pero ahora van ya más de 13 en un par de meses.

CAUSAS Y SÍNTOMAS

La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser muy diversa: infecciosa (viral o bacteriana), inmunitaria (hepatitis autoinmune) o tóxica (alcohol, sustancias tóxicas o fármacos).

Todos los niños estaban sanos una semana antes del diagnóstico. Los síntomas son los habituales en esta enfermedad: dolor abdominal, vómitos, diarrea, ictericia (coloración amarilla de piel y mucosas), picor cutáneo, coloración oscura de la orina y deposiciones con poca pigmentación.

Brote de hepatitis de causa desconocida en Europa. La OMS y el European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) han emitido una alerta pública y están compartiendo información a nivel internacional. CDC investiga también casos en Alabama. https://t.co/RSBLN59GET

De momento no ha habido ningún fallecimiento. Algunos se han recuperado, pero otros han tenido que ser hospitalizados y siete han requerido, incluso, trasplante de hígado (uno de los casos españoles).

¿QUÉ HIPÓTESIS SE BARAJAN?

Lo que desconcierta es el aumento de casos en un periodo de tiempo muy corto, su gravedad y que no se conoce, de momento, la causa. Existen varias posibilidades e hipótesis:

1. La primera posibilidad: el virus de la hepatitis A, B, C y E se descarta porque ninguna muestra ha resultado positiva para estos virus.

2. Alguna intoxicación por alimentos, bebidas o juguetes. Las toxinas o venenos pueden afectar al hígado de forma muy grave. De momento no parece probable porque no se ha encontrado ningún nexo en común entre todos los casos, pero no se descarta la posibilidad de un tóxico todavía desconocido.