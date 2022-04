EU pide a sus funcionarios no viajar vía terrestre a Zacatecas por ola de violencia

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una serie de restricciones para sus empleados, en las que se estipula la prohibición de viajes a Zacatecas hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado, la Embajada del país vecino destacó que los empleados no podrán viajar por vía terrestre a dicho estado mexicano, a excepción de los viajes aéreos.

Esto ocurre luego de los diversos enfrentamientos entre grupos delictivos relacionados con el narcotráfico sucediendo desde hace meses. Además, ciudadanos de Estados Unidos y Residentes Permanentes Legales (LPR) han sido víctimas de secuestro en la entidad.

U.S. government employees may no longer travel to Zacatecas state, with the exception of air travel to and from Zacatecas City. https://t.co/plqzXs3r3R pic.twitter.com/637dR04MOW

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 19, 2022