“Oreología”: ¿Cuál es la mejor forma de comer una galleta Oreo? Expertos lo explican

Redacción Ciencia, 19 abr (EFE).- La ciencia busca dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano, pero también puede ocuparse de otras más cotidianas como la mejor manera de comer un galleta de chocolate rellena de crema, para lo que la reología parece tener la clave.

Un nuevo estudio que publica Physics of Fluids analiza cómo girar las dos partes de un sandwich de galletas rellenas de crema, en este caso unas Oreo, para que no se rompan, e incluso establece por qué el relleno queda siempre en un lado que, además, no siempre es el mismo.