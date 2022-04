El juego de cartas Exploding Kittens llegará a Netflix con serie y videojuego

La nueva serie animada y videojuego de Netflix aún no cuenta con una fecha de lanzamiento, sin embargo, se sabe que llegará el próximo año a la plataforma de streaming.

Los Ángeles (EU), 19 de abril (EFE).- Netflix estrenará un videojuego y una serie de dibujos animados basados en Exploding Kittens, un conocido juego de cartas estadounidense.

El gigante televisivo aseguró este lunes que se trata de la primera vez que produce un videojuego y una ficción al mismo tiempo, aunque su lanzamiento no será simultáneo: el juego estará disponible en la plataforma a partir de mayo (sin fecha concreta) y la serie no llegará hasta 2023.

Exploding Kittens es un juego de cartas muy popular en Estados Unidos, similar al UNO, que consta de una baraja con imágenes de felinos y en el que sus jugadores deben evitar caer eliminados al quedarse con la carta del “gato explosivo”.

Según Netflix, la aplicación permitirá a todos sus usuarios jugar con esas mismas cartas en modo solitario o contra otros usuarios en línea.

El título se unirá a un catálogo que ya cuenta con opciones como Stranger Things: 1984, Shooting Hoops y Card Blast, con las que la compañía está tratando de hacerse un hueco en el mundo de los videojuegos aprovechando una base de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo.

Por su parte, la serie de Exploding Kittens llegará en 2023 y contará con la producción de Greg Daniels y Mike Judge, creadores de Parks and Recreation, The Office, Silicon Valley y The King of the Hill.

La trama de la ficción animada imaginará un conflicto entre los cielos y el infierno cuando “tanto Dios como el Diablo son enviados a la Tierra, en los cuerpos de fornidos gatos domésticos”, indicó Netflix.

El anuncio llega un día antes de que Netflix presente sus resultados financieros del primer trimestre del año, después de cerrar 2021 con unos beneficios netos de 5 mil 116 millones de dólares pese a la bajada en el ritmo de crecimiento de usuarios.