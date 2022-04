“Me juzgan por la ropa que uso porque vengo de comunidad indígena”: Yalitza Aparicio

La actriz nominada al Óscar por su participación en Roma se defendió de las críticas de las personas por su estilo de vida y su forma de vestir.

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 19 de abril (LaOpinión).- La actriz mexicana Yalitza Aparicio obtuvo reconocimiento internacional de manera repentina gracias a su protagónico en la cinta ganadora del Premio Óscar, Roma. Esto ha traído consigo el escrutinio del público y en ocasiones, críticas por su apariencia y su estilo de vida.

Por ello, la actriz de historias como Hijas de brujas y Presencias ha roto el silencio para dar su punto de vista sobre la reciente ola de ataques que recibió luego de su viaje a Dubai, donde con mucho orgullo portó costosas prendas de diseñador, hecho que no fue del agrado de muchos.

En entrevista con el influencer Juanpa Zurita, Yalitza fue cuestionada sobre sus planes a futuro y si dentro de estos está desfilar en una pasarela de moda. Al respecto, la histrionisa nacida en Tlaxiaco, Oaxaca precisó que lo haría para demostrar que las personas que pertenecen a comunidades indígenas también pueden lucir prendas de lujo.

“Es mi medio para comunicar lo que deseo. Me han juzgado por el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto y cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena. Díganme una justificación y una razón que tenga lógica para que no pueda utilizar una ropa de marca“, dijo en el podcast No hagas lo fácil.

Asimismo, Yalitza Aparicio hizo hincapié en que para ella la ropa es una manera de expresarse y no de quedar bien con los demás. “Eso soy yo, yo porto mi ropa indígena cuando yo quiero usarla en los eventos y no porque la gente me diga que la use para una foto“, precisó.

Con una sonrisa en el rostro, la famosa dio cachetada con guante blanco a las críticas al comparar a aquellas personas que utilizan ropa o accesorios inspirados en comunidades indígenas sin pertenecer a ellas.

“¿Por qué la gente que no se cree indígena se apropia de nuestra ropa, la presume en redes sociales cuando del otro lado están ofendiendo? ¿Por qué ellos sí pueden utilizar nuestra ropa, pero tú no puedes utilizar una ropa de marca? Mi gente por más indígena también podemos darnos el lujo de utilizar ropa de marca. Esto no es una limitante, tenemos la libertad de usar, portar, lo que deseemos“, finalizó.

