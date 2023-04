¿Cómo se sobrevive a la soledad?: La docuficción Transición lo explora

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- En marzo de 2020 el mundo se detuvo. La noticia sobre que los contagios de COVID-19 avanzaban por el mundo interrumpió los planes del países enteros, como el de María, una mujer francesa que pretendía cruzar el atlántico en un velero hacía Brasil, desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Sin embargo, al alcanzarla la realidad tuvo que vararse en aquella marina, sola, y llena de incertidumbre.

La premisa de la anterior historia pertenece al filme Transición de Alejandro Torres Kennedy, una cinta de ficción que nace a partir de hechos reales y de la propia experiencia de su director:

El director relata que a los pocos días de estar ahí confinado, tanto María como él sintieron la necesidad de aprovechar el tiempo, y la inquietud que distingue su personalidad los llevó a proponerse la película.

Si bien Transición es una ficción, el filme hace dudar en ratos en que si lo está mirando el espectador es un documental, pues la cámara sigue en todo momento a María desde su momentos cotidianos dándole mantenimiento al velero, hasta los más íntimos donde descubrimientos esos secretos que trata de ocultar hasta de sí misma.

“Creo que sí tiene aspectos documentales, pero también elementos de ficción, para empezar la película se sitúa en el mismo contexto en donde nos encontrábamos donde la trama era de una mujer que va a hacer un viaje en velero, pero por la pandemia se queda varada en la marina. En la ficción se queda completamente sola, aunque en la realidad eran un total de 12 personas las que nos quedamos de varias nacionalidades. Yo querían hacer una ficción y pensaba que la forma más fácil de hacer una historia era utilizar lo que está sucediendo, pero no podíamos escapar del aspecto documental”, ahonda el director.

El también productor de cine Alejandro Torres Kennedy detalla que María es la mayor parte del tiempo ella misma en el filme, sus hobbies, el deporte que practica y sus intereses se dejaron intactos. No obstante, esta docuficción contiene un elemento diferente que cambia por completo su historia.

En Transición, María se encuentra completamente sola acompañada solo de barcos y la vida marina que habita dentro del mar. Aunque trata de mantenerse todo el tiempo ocupada, hay momentos en la soledad pesa mucho:

“La soledad es uno de los temas principales que hay en la película y se dio igual de forma natural, es un personaje entonces no hay forma de no explorar ese tema. La forma en que lo manejamos fue el cómo la sociedad nos afecta, no solo para mal en algunos casos sino esa sociedad qué puede hacer brotar, qué puede hacernos escuchar, nosotros mismos que cuando no hay quietud, no hay soledad; cuando no hay pausa, no escuchamos. Entonces este peonaje justamente tenía algo por ahí que estaba queriendo salir pero en su vida diaria no había habido la oportunidad entonces cuando se encuentra sola es cuando ya no puede no prestarle atención, esa es la exploración”.