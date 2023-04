“La cagamos”. GN habría confundido a familia: testimonio revelado por El País

El País tuvo acceso a los testimonios de los tres sobrevivientes del ataque, donde coinciden en que los elementos de la Guardia Nacional les gritaban que los iban a matan.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- El periódico El País ha revelado este miércoles que los elementos de la Guardia Nacional (GN) que atacaron a una familia que viajaba en una camioneta por el libramiento Mex II, al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 16 de abril, se habrían confundido, según dijo una de las sobrevivientes de la agresión.

El periodista Pablo Ferri tuvo acceso a las entrevistas que realizó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a tres de los sobrevivientes del ataque, que dejó un saldo de tres fallecidos, incluida una menor de edad de 15 años embarazada y su bebé no nacido de ocho meses.

En el testimonio de Verónica Treviño, de 25 años, al que tuvo acceso El País, se lee que al salir huyendo de la camioneta tras la persecución y las ráfagas de bala, escuchó a los elementos de la Guardia Nacional decir: “‘¡No se mueven pinches culeros, a la verga, porque los vamos a rematar, los vamos a matar aquí!’ […] Pero luego checaron la troca y dicen: ‘Guey, la cagamos, la cagamos, no tenían nada’. Y se fueron”.

En el ataque, las seis personas que se encontraban al interior de la camioneta fueron heridas de bala; sin embargo, murió Jesús Felipe García, de 54 años, en el vehículo, y en el hospital falleció Miriam Mariana Treviño, de 15 años, y el bebé que cargaba con ocho meses de embarazo.

En entrevista con Raymundo Ramos, la cual pudo recoger el periodista Pablo Ferri, Luis Adán Rodríguez, el conductor de 25 años que sobrevivió, narró, desde el hospital donde es atendido, que durante el intento de huida buscó a su pareja, Miriam Mariana, quien le gritó: “Wicho, me dieron, Wicho”. “Cuando me dirigí hacia ella estaban los de la Guardia [Nacional], como a metro y medio suyo. Yo me iba acercando, iba sangrando y ellos me gritaban: ‘No te acerques, culero, te vamos a matar’”, declaró.

Además, relató desde el hospital que los agentes se colocaron a 50 metros, detrás de ellos, y posteriormente empezaron a disparar desde la torreta.

Otra de la Guardia Nacional. En Nuevo Laredo. Disparan contra una familia. pic.twitter.com/ux81XBHiLw — The punisher (@JosAurelioLpez5) April 16, 2023

Tras la supuesta confusión de los elementos de la Guardia Nacional que derivó en su retiro del lugar, llegaron los agentes de carretera de la misma corporación y les auxiliaron.

Raymundo Ramos explicó a El País que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió en un primer momento una investigación sobre el caso. Luego, cuando trascendió que personal de la GN estaba involucrado, la Fiscalía General de la República abrió otra. Según contó el activista, entre ambas dependencias recogieron del lugar 86 casquillos de bala.

La familia ha recibido atención por parte del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhet) de dicha entidad, según confirmó Olivia Lemus, titular de la Comisión.

Además, aseguró que la dependencia ha mantenido contacto de primer nivel con las víctimas del ataque ocurrido el domingo con el fin de recabar información del caso y remitirlo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); así como ante la Comisión Federal Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes están actualmente en camino hacia la ciudad de Nuevo Laredo.

OTRO CASO EN NUEVO LAREDO

El pasado 26 de febrero, integrantes del Ejército mataron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta durante la madrugada, lo que desató más tarde un enfrentamiento entre vecinos y las Fuerzas Armadas.

En aquella ocasión, los cinco jóvenes iban de regreso a su casa en una camioneta blanca Silverado, después de haber salido de noche, justo cuando el Ejército disparó contra el vehículo, hecho que dejó un saldo de cinco muertos y una persona herida en estado grave.

El Ejército abrió fuego en la colonia Manuel Cavazos Lerma, antes de las 4:00 horas, en el cruce de las calles Huasteca y Méndez, sin motivo alguno, pues los jóvenes no se encontraban armados.

De acuerdo con las constancias que obran en la indagatoria penal federal, se puede afirmar que no se encontraron armas dentro del vehiculo particular. También, apuntó que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego, y que ningún elemento militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego, por lo que se acusa que el Ejército incurrió en el uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegitimo de armas de fuego.

El pasado 12 de abril, un Juez decidió vincular a proceso penal a cuatro soldados por el asesinato de los cinco jóvenes ocurrido en febrero en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

El Juez acordó vincular a proceso a los cuatro militares que fueron imputados por la Fiscalía de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por la muerte de cinco jóvenes, informó el Consejo de la Judicatura Federal.