Exintegrante de Menudo destapa abusos de exproductor asesinado por sus propios hijos

Fue a través del programa matutino Today donde se develaron parte de los hallazgos del documental de Peacock, a cargo del periodista Robert Rand, el cuál se enfoca en gran medida en el testimonio de Roselló, quien actualmente se desempeña como pastor cristiano.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- “Sé lo que me hizo en su casa”. Esas son las palabras con las que Roy Roselló, exintegrante de la boy band puertorriqueña Menudo, ha acusado al fallecido ejecutivo musical José Menéndez de abuso sexual, un hombre que logró fichar para su disquera agrupaciones como Eurythmics y Duran Duran.

El testimonio de Roselló ha sido revelado en el avance de Menendez + Menudo: Boys Betrayed, un documental que está próximo a estrenarse en el servicio de streaming Peacock.

La producción, que aterrizará al servicio de VOD el próximo 2 de mayo, ahondará en la turbia vida y el asesinato de José Menéndez y su esposa, Mary Louise Andersen (Kitty), a manos de sus hijos Erik, de 22 años, y Lyle, de 25 años, en agosto de 1989 dentro de su mansión en Beverly Hills.

Fue a través del programa matutino Today donde se develaron parte de los hallazgos del documental de Peacock, a cargo del periodista Robert Rand, el cuál se enfoca en gran medida en el testimonio de Roselló, quien actualmente se desempeña como pastor cristiano.

“Ese es el pederasta”, destaca en el avance Roselló al mismo tiempo que señala que en ese entonces él tenía 14 años de edad.

Durante uno de los juicios a los, entonces, jóvenes Menéndez, Lyle afirmó que sus actos fueron provocados por miedo; mientras que Erik aseguró que su padre abusó sexualmente de él cuando tenía siete años de edad y que, por su parte, realizó tocamientos a su hermano menor.

“No sé por qué lo hice, lo lamento mucho”, apuntó entre lágrimas Erik.

Por su parte, la defensa de los hermanos Menéndez presentó fotografías que supuestamente el ejecutivo musical había tomado del miembro de Lyle, quien en el juicio televisado no dudó en declarar que desde pequeño su padre se encargó de explicarle que “las relaciones homosexuales eran comunes desde la antigua Grecia entre los soldados”.

“Le pedí a mi madre que le dijera a papá que me dejara en paz, que seguía tocándome. Me dijo que parara, que estaba exagerando, que mi papá me tenía que castigar cuando hacía cosas malas y que me amaba”.

Tanto Lyle como Erik se encuentran presos desde julio de 1996 cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

No obstante, estas no son las únicas acusaciones que indican que detrás del éxito de Menudo, los integrantes de la boy band vivieron varias historias de horror.

ABUSO, EXPLOTACIÓN, DROGAS Y SUICIDIOS…

En octubre del 2020 Roy Roselló, quien actualmente se desempeña como pastor cristiano, compartió en entrevista para Ventaneando que Edgardo Díaz, manager y creador de Menudo, también abusó sexualmente de él.

“Yo comencé a frecuentar la casa de la mamá de él, en Caguas [Puerto Rico], la cual ella me daba obsequios, me daba regalos, él pudo simplemente manipularme y colocar en mi mente que iba a ser famoso, de que llegó el momento de mi oportunidad”, expuso.

En este sentido, el exintegrante de Menudo aseguró que la historia de abuso sexual comenzó en la casa de la madre de Edgardo, antes de que él ingresara a las filas de la boy band puertorriqueña.

“Claro que ella [la madre de Díaz] sabía porque ella entendía las consecuencias al momento que yo entraba a Menudo, que eso podía ser un escándalo mundialmente, que yo lo podía decir en algún momento. Sabía el disturbio que Edgardo tenía, que él era un pedófilo y la mamá sabía de esos desvíos, la mamá sabía y la mamá jamás tuvo de acuerdo con mi entrada a Menudo”.

“Yo los escuchaba peleando en la sala cuando yo estaba en el cuarto de él encerrado y yo escuchaba las conversaciones de ellos. Yo fui el único integrante que no hizo ningún tipo de audición en Menudo porque todos saben que yo entré porque simplemente él me vio y se enamoró de mí”, agregó Roselló a Ventaneando.

A partir de sus declaraciones, Roy Roselló, quien estuvo en el grupo entre 1983 y 1986, comunicó su intención de iniciar una batalla legal en contra del creador de Menudo y llevar el caso a una corte de Estados Unidos.

Por su parte Angelo García, quien integró el grupo entre 1988 y 1990, se sinceró con el programa Suelta la Sopa, de Telemundo, sobre las extensas jornadas de trabajo que vivió con tan sólo once años de edad.

“Me la pasaba siempre enfermo, con asma, la voz ronca porque no dormíamos lo suficiente, la dieta no era la mejor y eso era porque no teníamos tiempo para comer”.

Asimismo reveló que previo a un concierto sufrió un dolor abdominal muy fuerte. “Me enojé como niño con Edgardo Díaz y me dijo ‘lo que pasa es que tu no quieres trabajar’. Empecé a vomitar sangre y me llevaron inconsciente al hospital. Tenía peritonitis”, agregó.

En noviembre de 1990 los nombres de Sergio González, mejor conocido en el mundo artístico como Sergio Blass; y Rubén Gómez estuvieron bajo los reflectores luego de haber sido detenidos en el aeropuerto de Miami por posesión de drogas, en este caso marihuana.

“Ver a Sergio y a Rubén arrestados, los perros allí que llegaron, olieron y se sentaron. Nos separan y se los llevan a investigarlos… No, no, no, eso fue muy fuerte, muy, muy fuerte, fue una experiencia completamente traumática. Estás viendo a tus compañeros que los están arrestando, estás viendo las consecuencias de que por una falta como esta ya los van a sacar. Estos son tus amigos, estás todo el día con ellos, y de repente vivir esta situación fue fuerte”, relató en entrevista para Ventaneando Rawy Torres.

Al ser cuestionado sobre si el resto de la agrupación estaba al tanto de que se movía droga entre los integrantes de Menudo, Torres respondió con un rotundo “sí”.

“La realidad es que yo personalmente estuve expuesto, por mis manos pasaron distintas situaciones a lo que yo tengo que decir que Dios me guardó de muchas cosas, pero esto era un tema interno que se trató y se trabajó […] El tema de la droga en Menudo, era un tema que rondaba en mi caso, en mi generación, era algo que estaba allí. No podemos tapar el cielo con la mano”, agregó.

En octubre del 2020, el venezolano Anthony Galindo falleció a los 41 años de edad en el estado de Florida luego de un intento de suicidio derivado por la depresión que sufría.

De acuerdo con un comunicado emitido por la familia, Anthony “habría entrado en una profunda depresión a causa de los estragos provocados por la pandemia del COVID-19 en la pujante industria, el arte, espectáculo y profesión en general, que han sido muy afectados ante el confinamiento y cese de actividades en vivo”.

El artista de nombre de pila Edgar Antonio Galindo Ibarra formó parte de Menudo en 1995 durante la última etapa de la boy band junto a sus compañeros Abel Talamántez, Alexis Grullón y Didier Hernández.

MENUDO MÁS ALLÁ DEL DOCUMENTAL DE PEACOCK

El documental de tres episodios Menendez + Menudo: Boys Betrayed, que aterrizará a la plataforma de Peacock el próximo 2 de mayo, no es la única producción que ha buscado ahondar en la historia detrás del éxito, los integrantes o los managers de la agrupación puertorriqueña.

En junio del 2022 HBO Max estrenó Menudo: Siempre Jóvenes, producción que relata el ascenso y la caída de la banda creada por Edgardo Díaz, y por supuesto, en la que otros exintegrantes aseguraron que fueron abusados verbal, física, emocional y sexualmente.

A finales del 2020 la plataforma de Amazon Prime Video estrenó Súbete a mi moto, una producción dedicada a presentar la historia de la mítica boy band surgida en los 70 a nuevas generaciones.

Finalmente el periodista Robert Rand también trabajó en la ficción Law & Order True Crime: The Menendez Murders, en la que, como dice el título de la misma, se centra en la historia de los hermanos Erik y Lyle Menéndez.

Menudo debutó en 1977 con Ricky, Carlos y Óscar Meléndez; Fernando y Nefty Sallaberry Valls como integrantes originales.