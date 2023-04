Versión de empresario tira discurso de persecución política del Cártel Inmobiliario

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- El testimonio de un empresario que colaboró en la presunta trama de corrupción del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez tira el discurso de que existe una persecución política por parte del Gobierno de la Ciudad de México en contra de exalcades de la demarcación y miembros del Partido Acción Nacional (PAN), como lo han afirmado militantes del blaquiazul, afirmó Hugo Torres, vecino de Benito Juárez.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el denunciante reiteró que el testimonio presentado el día de ayer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) confirma la existencia de una red de corrupción entre exfuncionarios panistas y constructoras.

Hugo Torres detalló que en 2017, luego del sismo del 19 de septiembre, Santiago Taboada, actual Alcalde de Benito Juárez y quien ese entonces se desempeñaba como Diputado federal, lo citó en un restaurante. Durante la reunión, el político, dijo, iba acompañado del empresario que colaboró con la FGJ-CdMx, a quien Taboada presentó como “su arquitecto personal”.

“En el año 2017 nosotros colaborábamos en una asocian civil que se llamaba Unidos Podemos. Yo recibí una llamada De Santiago Taboada, yo no sé quién le dio mi teléfono. Santigo me buscó, él lo sabe perfectamente, me citó en un restaurante de avenida insurgentes y ese día me presentó al empresario, ayer yo quedé en shock, hablé con varios vecinos que quedamos impresionados, porque ese día me presentó al empresario que yo no sabía que era extorsionado, aparte a mí me lo presentó como su arquitecto personal y me lo presentó como el arquitecto de Mitikah, no como el arquitecto de City Towers.”