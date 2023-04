“Mataron a mi sobrina”: Alumna muere al caer de edificio en escuela de Edomex (VIDEO)

A pesar de que las autoridades escolares aseguraron que la menor se encontraba alcoholizada, la familia niega dicha versión; “los maestros están escondidos, ninguno quiere dar la cara, mucho menos el director”, denunció la tía de la joven.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Familiares de una estudiante denunciaron a las autoridades de la escuela secundaria en la que estaba inscrita en Zumpango, Estado de México (Edomex), ya que murió al caer de un segundo piso del plantel.

Los hechos ocurrieron a las 8:30 horas de este miércoles en la Escuela Secundaria Número 230 “Lázaro Cárdenas del Río”, ubicada en la colonia Arbolada Los Sauces II, cuando la joven de 13 años, presuntamente en estado de ebriedad, se encontraba en un pasillo del segundo piso de la institución educativa, cuando presuntamente se arrojó para quitarse la vida.

Sin embargo, la familia de la menor niega dicha versión, asegurando que la joven fue asesinada en la escuela, por lo que responsabilizó al director de la secundaria.

"A mi cuñada le marcaron y le dijeron que la niña venía alcoholizada y que ella se aventó del segundo piso de la secundaria. […] Los maestros están escondidos, ninguno quiere dar la cara, mucho menos el director", denunció la tía de la joven.

“A mi cuñada le marcaron y le dijeron que la niña venía alcoholizada y que ella se aventó del segundo piso de la secundaria. […] Los maestros están escondidos, ninguno quiere dar la cara, mucho menos el director”, denunció la tía de la joven a través de un video que ha sido replicado en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado México (FGJEM).

Luego de que diera fe de los hechos, un agente del Ministerio Público ordenó que se levantara el cuerpo para ser trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), con el fin de llevar a cabo la necropsia de Ley y proceder con la apertura de la carpeta de investigación.

A pesar de ello, ninguna autoridad oficial o la propia escuela ha emitido algún tipo de comunicado o información con respecto a lo acontecido.