La OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna contra COVID Convidecia, de CanSino

Ginebra, 19 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna anticovid Convidecia, producida por la farmacéutica china CanSino, tercera del gigante asiático que logra la luz verde del organismo, tras las desarrolladas por Sinovac y Sinopharm.

WHO issued an emergency use listing for CONVIDECIA, a vaccine manufactured by CanSino Biologics, China, adding to a growing portfolio of #COVID19 vaccines validated by WHO https://t.co/QdpHiasT2p pic.twitter.com/2B54FwiNDl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2022