Belinda reaparece en la playa con Guillermo Pfening tras escándalo con Nodal

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 19 de mayo (AS México).- Luego de que Christian Nodal publicó parte de una conversación que tuvo Belinda, enviando un contundente mensaje hacia la mamá de la cantante, ahora la artista compartió una serie de videos en los que se ve feliz disfrutando de la playa, acompañada del actor argentino Guillermo Pfening.

A lo largo del día los nombres de Nodal y Belinda se han vuelto tendencia en redes sociales, pero la cantante ha decidido demostrar que no le importa lo que digan de ella, así que presumió algunos momentos de la tarde que está pasando junto a su compañero de la serie Bienvenidos a Edén.

No se sabe el lugar exacto en el que se encuentra la artista, pero se puede apreciar que se trata de un sitio muy tranquilo. Para terminar, Belinda enmarcó su rostro y el de Pfening en un corazón, aunque el actor dejó en claro que se trata de una amistad, pues comenzaron a surgir diversos cuestionamientos por parte de los fans.

¿QUÉ PASÓ CON CRITIAN NODAL Y BELINDA?

La polémica comenzó cuando Belinda Schull, mamá de la intérprete de “Bella Traición”, reaccionó al comentario de un fan, en el que llamaba “Naco” a Nodal. Y después publicó un mensaje que muchos tomaron como una indirecta para él.

“El Mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, decía dicho mensaje de la mamá de Belinda.

Lo que provocó que el cantante de regional mexicano reaccionara publicando una captura de pantalla de una conversación que tuvo con su exprometida en el que ella le pide dinero para un arreglo dental y para darle a sus papás. Y después le envía una serie de mensajes en los que ella asegura estar arrepentida de haberse enamorado de él.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

“Me has destruido la vida entera, lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, fue lo que Belinda le escribió a Nodal, según lo difundido por él.

La publicación vino acompañada del siguiente mensaje de Christian: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada… Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida”. Lo que se interpretó como una respuesta a las palabras de Schull.

