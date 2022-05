Empresa energética revela qué funcionarios de Pemex recibieron sobornos por contratos

El Departamento de Justicia estadounidense informó en diciembre de 2020 que durante años Vitol pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios de México para obtener ventajas competitivas y conseguir negocios de compraventa de productos petroleros.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa diaria que la empresa energética Vitol, uno de los mayores consorcios de comercio de energía del mundo, ya entregó los nombres de los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fueron sobornados por años para que recibiera licitaciones.

“Aquí tratamos de un fraude en Pemex, […] de esta empresa famosa Vitol y se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos, pagaron en Estados Unidos o llegaron a acuerdos en Estados Unidos, y luego vinieron con nosotros a decirnos: ‘vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño'”, dijo el Presidente.

“Sí, lo aceptamos, pero ¿quiénes fueron los que extorsionaron y recibieron los moches [sobornos]?: ‘no, es que no podemos decirlo’. Pues entonces no. Les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres, ayer vi los nombres”, reveló López Obrador.

El mandatario agregó que uno de los sobornados estuvo activo hasta 2019 y que pertenecía al área internacional de Pemex. “Ya se va a proceder y agradezco a los de Vitol porque tomaron esa decisión. Parece ser que es una empresa importante en el sector petrolero y que además tienen una actitud ética, al final de cuentas fue lo que prevaleció”, señaló el Presidente.

El pasado 10 de mayo, el Presidente advirtió que si la empresa Vitol no daba a conocer los nombres de los funcionarios que habrían recibido 30 millones de dólares en sobornos para favorecer a la firma en licitaciones, no tendría ninguna oportunidad de trabajo en México.

Al día siguiente, el miércoles 11 de mayo, Pemex reiteró la postura del Presidente de que no bastaba con la propuesta de indemnización como reparación del daño, sino que resultaba imperante conocer y castigar a los actores que habrían recibido sobornos para favorecer a la firma en licitaciones.

El organismo descentralizado del Estado señaló posteriormente que Vitol solicitó llegar a un acuerdo donde ofrecía pagar 22 millones de dólares y realizar trabajos en la Terminal de Etano en Pajaritos, sin embargo, rechazó la oferta.

En diciembre de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense informó que durante un periodo de 15 años Vitol pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios de tres diferentes países, entre ellos México, para obtener ventajas competitivas y conseguir negocios de compraventa de productos petroleros.

Pemex decidió a raíz de la información del Departamento de Estado de Estados Unidos la rescisión del contrato de Vitol del suministro de etano celebrado en junio de 2018, siendo este el contrato más relevante en el periodo en materia de la investigación, ya que fue firmado por un trabajador de Vitol que estuvo en la cárcel en Estados Unidos. Además, Mex Gas (filial de Pemex) terminó todos los convenios con la misma empresa.

Asimismo, se giraron instrucciones de conservar y no destruir los papeles e información relacionada con Vitol, así como de no contratar o renovar contratos con esa empresa y se solicitó a la Auditoría Interna realizar una revisión de los procedimientos de contratación y ejecución de los acuerdos en curso con Vitol, y se instruyeron acciones de debida diligencia a implementarse en cualquier interacción con la misma.

En febrero de 2021, Petróleos Mexicanos amplió la denuncia en la carpeta de investigación y de marzo del mismo año a mayo de 2022, se han aportado pruebas y se ha solicitado al Ministerio Público el desahogo de diligencias para integrar información relevante a la carpeta de investigación.

Desde el 3 de marzo pasado, López Obrador y Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, informaron sobre el acuerdo al que llegó Vitol con las autoridades de Estados Unidos para “pagar algunas multas derivado de actos de corrupción cometidos por la empresa”. Sin embargo, Oropeza expresó en ese momento que la administración federal no estaba al tanto de la resolución.

Desde entonces, Pemex ha solicitado a la empresa que informe a quién se había dado el soborno y bajo qué concepto, pero la compañía respondió que no podía dar la información por razones del debido proceso. “Nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren”, expresó Oropeza.

El director de Pemex explicó en aquel entonces que Vitol haría un resarcimiento de daños a Pemex por 17 millones de dólares en efectivo y otro tanto por el concepto de “unos trabajos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo”.