Suecia inicia investigación por primer caso de virus símico; hay más casos en Europa

Berlín, 19 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Suecia anunciaron este jueves la detección de un primer caso de viruela del mono y están realizando las pesquisas necesarias para determinar si hay más contagiados en el país.

Por el momento se desconoce cómo se infectó esta persona, pero las autoridades están investigando las circunstancias en que se pudo producir el contagio, declaró Klara Sondén, investigadora de la Oficina.

El organismo solicitará además al Gobierno que clasifique la viruela del mono como enfermedad peligrosa para obtener acceso a las herramientas y medidas previstas por la Ley de Control de Infecciones, como rastreo y normas de conducta.

El ECDC recomendó hoy vacunar a las personas de alto riesgo que hayan estado en contacto estrecho con infectados por el virus, del que se han registrado un número inusualmente alto de casos en Europa.

En los últimos días se han confirmado contagios en Reino Unido, Portugal, España e Italia.

LOS BROTES DE VIRUELA QUE SURGEN EN EUROPA

Las autoridades sanitarias de España reportaron siete casos de viruela símica y Portugal actualizó su cifra de infecciones confirmadas a 14 el jueves mientras un brote de la enfermedad viral que generalmente está contenida en África se expandía por Europa.

“Es factible que haya algún caso más, o que surjan más casos en los próximos días”, comentó Zapatero a la estación de radio española Onda Cero.

Las autoridades dijeron que todos los casos identificados hasta ahora eran leves y que las infecciones parecían estar relacionadas a un contacto cercano entre dos cadenas de transmisión. No se proporcionaron detalles sobre si los hombres habían viajado a África o si los casos estaban conectados a otros detectados en Europa.

Mientras tanto, las autoridades portuguesas dijeron el jueves que los 14 casos confirmados en la nación fueron reportados en la zona alrededor de la ciudad capital de Lisboa.

London’s Public Health Director @ProfKevinFenton explains why we are asking everyone, but particularly gay and bisexual men, to be on the lookout for any unusual rashes or blister-like lesions after the recent discovery of several #monkeypox cases in England. pic.twitter.com/JZjM9yweJD

— UK Health Security Agency (@UKHSA) May 19, 2022