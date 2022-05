Rick y Morty salta al anime; Adult Swim prepara spin-off con Takashi Sano

Esta apuesta es una demostración de cómo la serie se ha convertido en una imprescindible de la productora estadounidense.

Madrid, 19 de mayo (EuropaPress).- Rick y Morty amplían su universo, Adult Swim ha anunciado que prepara una serie de estilo anime basada en la ficción creada por Justin Roiland y Dan Harmon. La cadena estadounidense tiene previsto convertir en una producción completa los cortos de la comedia de animación.

Según informa Variety, la ficción se titulará Rick and Morty: The Anime y tendrá diez episodios que serán supervisados por Takashi Sano, quien ya se encargó de esos cortometrajes que convertían a los personajes de Roiland y Harmon en protagonistas de tira de estética nipona, ambos cortos, titulados en inglés Rick and Morty vs. Genocider y Summer Meets God (Rick Meets Evil), están disponible en YouTube, lo que permite tener una idea de cuál será el aspecto que tendrán en esta especie de spin-off.

Anunciado dentro de los upfronts de Warner Bros. Discovery, esta apuesta es una demostración de cómo la serie se ha convertido en una imprescindible de la productora estadounidense. “Las hazañas del multiverso de Rick y pandilla platean desafíos para los vínculos familiares, pero siempre están a la altura de las circunstancias”, declaró Sano tras anunciarse esta producción.

“Me siento honrado de tener esta oportunidad, de narrar una nueva historia sobre esta increíble familia. ¡Espero que disfrutéis de estas aventuras!”, agregó Sano. Un anuncio que ha gustado a los fans, quienes siguen esperando la fecha de estreno de la sexta temporada de la ficción original.

