Belinda responde a la polémica que desató Nodal sobre su mamá: “Son tonterías”

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 19 de mayo (LaOpinión).- A pesar de ya tener más de tres meses desde su ruptura, los dimes y diretes alrededor del cantante mexicano, Christian Nodal y la española, Belinda, no paran, y en esta ocasión la madre de Belinda detonó otra controversia.

En esta ocasión quien abrió de nuevo la polémica fue de nueva cuenta la madre de la actriz Belinda Schüll, quien celebró que tildaran al cantante de “naco” en redes sociales, y esta tan sólo es una de tantas controversias que ha provocado alrededor del romance que sostuvo su hija con el famoso cantante mexicano.

Ambas celebridades se han concentrado en continuar con sus carreras para ser los mejores, cosa que así ha sido, el fantasma mediático regresó cuando el intérprete de “Botella tras botella” tomó la decisión de responderle a través del mismo medio y anexar la captura de pantalla de una conversación con exprometida.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, expresó Christian Nodal.