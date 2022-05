Serie Los Anillos de Poder de Prime Video recibe primeras criticas positivas

El próximo dos de septiembre llegará la nueva serie de El Señor de los Anillos a Amazon Prime Video; las primeras reacciones de críticos sobre la la obra de J.R.R. Tolkien fueron positivas.

MADRID, 19 de mayo (EuropaPress).- Los fans de la obra de J.R.R. Tolkien regresarán a la Tierra Media el próximo 2 de septiembre, cuando Amazon Prime Video estrene Los Anillos de Poder, la esperada precuela de El Señor de los Anillos. Sin embargo, algunos fans han podido disfrutar en primicia de un adelanto de la serie a la que no han tardado en elogiar, asegurando que “está en MUY buenas manos”.

Y es que las imágenes ofrecidas por la plataforma en un evento exclusivo para los seguidores de la épica saga, en el que también pudieron conocer a los showrunners de la serie, han dejado buen sabor de boca incluso a los más exigentes. Tal es el caso del presidente de la Universidad de Signum, Corey Olsen, más conocido como el Profesor Tolkien. Esta eminencia en la Tierra Media afirmó que “la serie está en MUY buenas manos”.

“La semana pasada, fui invitado por @LOTRonPrime junto con otros seguidores de Tolkien en Internet para ver un adelanto de #RingsofPower y conocer a los directores de la ficción. Debo decir: después de conocerlos, considero que la serie está en MUY buenas manos”, señaló el académico.

Otro de los afortunados asistentes fue Sahun Gunner, miembro de la Sociedad Tolkien, asegura que se enamoró de la visión de la precuela desarrollada por la plataforma.

“Amazon me invitó a conocer al equipo que hay tras @LOTRonPrime. Me enamoré de su visión – ahora necesito verlo en la pantalla”, sentenció.

El adelanto que ofreció Prime Video de Los Anillos de Poder llegó incluso a convencer a los más escépticos como Maggie Parke, compañera de Corey Olsen en la Universidad de Signum, afirma que los creadores de la serie han estado “a la altura de los mejores”.

“Su pasión y conocimientos hicieron que los viesen como si fueran uno de nosotros; lo entienden. Me siento muy optimista”, concluyó Parke.

También acudieron al encuentro podcast como el del Pony Pisador, cuyos responsables dejaron caer que pasaron de mantenerse con cierto optimismo al ansia viva.

“Alan y Shawn fueron invitados a Londres por Amazon Prime Video para ver un adelanto de Los Anilos de Poder y conocer a los directores de la serie. Podemos decir que hemos pasado de un ‘prudente optimismo’ a una ‘creciente emoción’, ¡y estamos deseando contaros más!”, espetaron.

Otros asistentes como Digital Tolkien Project además de mostrarse agradecidos por ver en primicia las exclusivas imágenes de la serie, asegurando que le ha dejado con ganas de más, también aseguró que se emocionó al escuchar a los creadores.

Tampoco faltó a esta ineludible cita Fellowship of the Fans, que aseguró que la pasión de los showrunners por Los Anillos de Poder le llena de confianza.

Y es que a pesar de que aún faltan unos meses para su lanzamiento, el consenso por parte de la crítica después de ver el adelanto se ha mostrado hasta ahora, unánime. Así, la precuela del Señor de los Anillos parece haber conquistado los corazones y las altas expectativas de los fans de la Tierra Media, despejando cualquier tipo de incertidumbre que tuvieran.

La serie empieza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al espectacular reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido”, reza la sinopsis oficial.

