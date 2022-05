Hombre brinca cerco y camina sobre las torres del Cablebús en Iztapalapa (VIDEO)

Los pasajeros captaron, desde una góndola, el momento en el que el hombre se encontraba en la parte más alta de una torre del transporte.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- Un hombre subió a la parte más alta de una de las torres de servicio del Cablebús de la Línea 2 que va de Santa Marta a Constitución de 1917 el pasado 18 de mayo.

Por medio de un video compartido en redes sociales se mostró como el sujeto se encontraba en la parte superior de la pilona 45, cercana a la estación San Miguel Teotongo y algunos usuarios que viajaban en la góndola lo captaron.

En la grabación también se pudo escuchar que el sujeto presuntamente buscaba robar algún objeto de la torre.

Circula en redes sociales. Loco se sube al Cablebus de Iztapalapa. pic.twitter.com/VQNJrjgl4f — No soy Paquito (@fran_morenog84) May 19, 2022

Por su parte, el Cablebús indicó en una tarjeta informativa que el hombre libró el cercado y subió.

“De manera inmediata y gracias a la supervisión que se hace de manera permanente, el personal de la Línea alertó a los servicios de emergencia, quienes a su arribo confirmaron que la persona no se encontraba ya sobre la columna ni en los alrededores”, detalló.

Además, expuso que al no encontrarse a la persona señalada, el servicio no tuvo ningún tipo de suspensión y no se reportan daños en la pilona.

Con respecto a un video que circula en redes sociales de una persona en una torre de la L2, informamos: pic.twitter.com/l6C6xkMcG8 — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) May 19, 2022