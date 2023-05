Ebrard llega a Denver, EU, para recibir la pieza arqueológica “Monstruo de la Tierra”

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que ya se encontraba en Denver, Colorado, para recibir la pieza “Monstruo de la Tierra”, que fue sustraída del país en la década de 1960.

Por medio de un tuit, el Canciller precisó que arribó el día de ayer a la ciudad estadounidense para recibir esta mañana la importante y fundamental pieza de la civilizacion Olmeca.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 19, 2023

El titular de la SRE comentó que esta pieza fue buscada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace 25 años, sin que hasta ahora se tuviera éxito en su encuentro.

Asimismo, destacó que esta figura representa para México la mayor recuperación, y la más importante, en décadas.

Finalmente, Ebrard Casaubón expuso que esta repatriación de la figura olmeca sienta un precedente jurídico en el que, de ahora en adelante, se tendrá que demostrar la obtención legal de las piezas culturales de México en otros países, y de no poder comprobarse, de procederá con su recuperación.

“También es muy importante por el principio jurídico que establece: quien posea un patrimonio histórico de nuestro país a partir de ahora va a tener que demostrar su origen lícito, y si no es lícito, si no lo pueden demostrar como ha sido en muchísimos casos, quiere decir que no lo han obtenido por vías legales y nos permitirá más recuperaciones”, subrayó.