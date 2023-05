Jim Brown, legendario corredor de la NFL y activista social, fallece a los 87 años

Por Tom Withers

Nueva York, 19 de mayo (AP).– Jim Brown, el imparable corredor de la NFL que se retiró en el punto más alto de su brillante carrera para convertirse en actor e importante activista por los derechos civiles en la década de 1960, falleció a los 87 años.

Una portavoz de la familia de Brown dijo que el miembro del Salón de la Fama del fútbol americano murió tranquilamente el jueves en su residencia de Los Ángeles y en compañía de su esposa, Monique.

Uno de los jugadores más grandes en la historia del fútbol americano y una de sus primeras grandes estrellas, Brown fue nombrado como el Jugador Más Valioso de la NFL en 1965 y despedazó los libros de récords durante su breve carrera entre 1957 y 1965.

We are heartbroken by the passing of the legendary Jim Brown.

One of the greatest players in NFL history, a true pioneer and activist. Jim Brown’s legacy will live on forever. 🕊️ pic.twitter.com/byBcZ0c7KG

