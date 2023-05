“Duermo tranquilo, el día del incendio estaba a 1,800 kilómetros”: Garduño (VIDEO)

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, sostuvo este viernes que duerme tranquilo después de que 40 migrantes perdieran la vida y una veintena más resultaran heridos por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El titular de la agencia migratoria argumentó que se encontraba a mil 800 kilómetros de distancia cuando ocurrió la tragedia, por lo que aseguró que no va a renunciar a su cargo, pero será el Presidente quién decida si concluirá su mandato.

“Yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso, no podía yo llegar en tres minutos en que se suscitó el accidente, en el cual dos venezolanos provocaron -con dolo- el incendio y empleados del INM irresponsablemente no localizaron la llave”, declaró ante medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre sí su presunta responsabilidad lo dejaba dormir tranquilo, el funcionario se deslindó de sus facultades al justificar que no estaba en el lugar de los hechos, y señalar como culpables a los mismos migrantes y al personal de vigilancia que estaba en el turno.

Respecto a la posibilidad de dejar la titularidad del INM para agilizar la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de ejercicio indebido del servicio público, Garduño mencionó que las autoridades han priorizado la presunción de inocencia.

“El Juez fue quien ordenó que no me podían revocar el cargo porque hay presunción de inocencia, pero algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron”, destacó.