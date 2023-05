EU: Reportan cuarta muerte y nuevos casos de pérdida de vista por gotas contaminadas

Por Mike Stobbe

Nueva York, 19 de mayo (AP) — Autoridades de salud de Estados Unidos reportaron otra muerte y varios casos más de pérdida de la vista por enfermedades relacionadas con gotas oftálmicas contaminadas con una bacteria resistente a los medicamentos.

La bacteria ha infectado a 81 personas, incluidas cuatro que murieron y 14 que perdieron la vista, informaron este viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En marzo se reportaron tres muertes y ocho casos de pérdida de la vista. Los CDC también informaron que cuatro personas han sido operadas para extirparles un globo ocular debido a las infecciones.

El brote se considera particularmente preocupante porque la bacteria que lo provoca —Pseudomonas aeruginosa— es resistente a los antibióticos estándar.

