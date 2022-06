BITS | Mario Strikers: Battle League, el juego que la serie merecía

Mario Strikers: Battle League toma lo mejor de las entregas pasadas y mejora lo que se hizo mal para brindarnos una experiencia completa y que muchos fanáticos estarán agradecidos de tener.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- En los inicios de la década de los 2000’s ya estábamos un poco acostumbrados a ver a uno de los personajes más famosos del mundo de los videojuegos realizando varios deportes o actividades extremas, hablamos de Mario Bros, quien siempre acompañado por emblemáticos personajes de diferentes franquicias de Nintendo nos presentaba diferentes propuestas que iban desde el tenis, golf, hasta beisbol, juegos muy similares y diferentes entre sí, en ellos se buscaba dar al deporte ya conocido el estilo de Nintendo, lo que veíamos en Mario Kart.

No fue hasta 2005 que vimos por primera vez un nuevo deporte dentro del universo de Nintendo, una propuesta que rompía los esquemas y sobre todo las reglas del fútbol para brindarnos una de las franquicias más divertidas en la historia de la compañía para el Nintendo Game Cube. En 2007 la secuela para el Nintendo Wii llegaba utilizando los novedosos controles de movimiento y haciendo cambios en la dinámica del juego que no terminaron por convencer a los seguidores de la serie a pesar de ser un juego que siempre fue pedido por los fans en los años siguientea, no fue hasta 15 años después que por fin llegó una nueva entrega, en esta ocasión para el Nintendo Switch, utilizando las capacidades portátiles de la consola, las mejoras gráficas y sobre todo la nueva capacidad de desempeño que nos puede ofrecer.

Mario Strikers: Battle League toma lo mejor de ambas entregas pasadas y mejora lo que se hizo mal para brindarnos una experiencia completa y que muchos fanáticos estarán agradecidos de tener. Lo primero que tenemos que entender es que esta nueva entrega, al igual que las pasadas tiene un enfoque único en disfrutar de un partido de fútbol con toda la acción de Nintendo, los modos de juego que tenemos son limitados a ofrecernos la misma experiencia en diferentes formatos, pero no por eso es malo, al contrario, sin embargo, hay que tener un panorama claro de qué podemos esperar dentro del juego y para esto, tenemos las partidas casuales que pueden ser de manera local, entre más consolas o en línea. Por otro lado están las batallas de copa que van dee 1 a 4 jugadores donde enfrentaremos a diferentes equipos hasta ganar las diferentes copas disponibles y por último está el club striker, el cual funcionará por temporada donde enfrentarás a personas alrededor del mundo por ser el mejor clasificado.

La verdadera fortaleza de Mario Striker: Battle League recae en la actualización realizada al sistema de juego y los controles, ya que en esta ocasión tenemos controles llenos de precisión, desde la capacidad de dar pases normales hasta colocar un marcador hacia donde queremos dar un pase, el poder cargar un disparo, disparar normal o realizar un hyperchutazo, además de que en la parte defensiva podremos calcular la dirección en la que realizaremos una tecleada así como la fuerza con la que la hacemos. Por último, la precisión es parte fundamental del sistema de juego ya que tanto a nivel ofensivo como defensivo, podemos presionar cada disparo o tacleada con una barra de carga la cual nos dará mayor potencia y precisión en el momento correcto, haciendo del juego algo que va mucho más allá de presionar diferentes botones y ya, sino que existe un sentido de que tanto presionar un botón y en qué momento soltarlo para tener un mayor éxito.

A nivel gráfico el juego no puede lucir mejor, es atractivo en cada sentido, con el uso de los diferentes personajes que tenemos disponibles y los pocos escenarios que podemos escoger de un lado u otro, ya que cada equipo podrá escoger la cancha que desee tener. En cuanto a las animaciones, cada una es especial y diferente entre sí, desde las ofensivas hasta las defensivas, haciendo que cada partido transmita la emoción y la destreza del juego. Por último, las animaciones de cada hyperchutazo, el disparo final que cada personaje tiene, nos presenta una animación mucho más creativa y específica dando a cada personaje un poder diferente y claro, también cuentan con un momento de precisión, el cual en el momento correcto, básicamente se vuelve un tiro imparable.

Mario Strikers: Battle League es la mejor entrega que tiene la saga hasta la fecha, sin duda es un alivio que no tuvimos que esperar más tiempo para volver a vivir la emoción del fútbol al estilo de Nintendo, sin embargo, puede sentirse un poco limitado en escenarios, personajes disponibles y modos de juego si lo comparamos con otros juegos, al final, logra cumplir su propósito de gran manera, además de darnos momentos únicos de diversión.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez