“De la nitidez del negro”, el diálogo de Jorge Ismael Rodríguez y la obsidiana

Cuidad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- “De la nitidez del negro” es una exposición que nos lleva a dialogar, a ser testigo y a formar parte de las posibilidades que una pieza de obsidiana nos presenta con tan sólo movernos, cambiar de lugar y ver el reflejo de cada uno en esferas, elementos curvos propios de la obsidiana o creados por el artista. Jorge Ismael Rodríguez lleva a las personas por una experiencia con piezas dinámicas con las que se establece un diálogo, con piedras de vidrio volcánico que son mucho más de lo que se ve a simple vista.

Jorge Ismael es un artista mexicano con una gran trayectoria, en entrevista compartió que él viene de ser escultor académico y “típico”, tras varios años llegó un momento en el que sentía que se acababan sus posibilidades y sólo llegaba hasta donde su vista se lo permití, aspecto que lo hizo alejarse un poco de la escultura .

“Me fui a las practicas de arte más expandido, me fui, al arte objeto a la instalación y dejé de labrar y modelar por muchos años. Después me encontré hace como 15 o 20 años con la obsidiana y me di cuenta que podía expandirme hacía el interior, a la hora de llevara aniveles de pulido muy finos se convierte en un espejo, el espejo del alama o el espejo humeante […] la parte que es importante para mí como escultor es el saber que puedo hacer que el objeto no sea estático, si no que tenga una posibilidad dinámica constante”, señaló Jorge Ismael Rodríguez en entrevista para SinEmbargo.