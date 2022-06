El Estado Islámico se adjudica ataque a templo sij que dejó un muerto en Afganistán

Por Rahim Faiez

Islamabad, Pakistán, 19 de junio (AP) — El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de un ataque a un templo sij en la capital de Afganistán, Kabul, que mató al menos a un fiel e hirió a otros siete.

Hombres armados atacaron la casa de culto sij, conocida como gurdwara, el sábado por la mañana, y se produjo un tiroteo entre los atacantes y los combatientes talibanes que buscaban proteger el recinto, dijeron funcionarios afganos.

Un vehículo lleno de explosivos fue detonado fuera del templo, pero no hubo víctimas. Antes de eso, los hombres armados lanzaron una granada de mano que provocó un incendio cerca de la puerta del templo, dijeron los funcionarios.

El Estado Islámico dijo que Abu Mohammed al-Tajiki irrumpió en el templo después de matar al guardia y luego atacó a las personas que estaban dentro con fuego de ametralladora y granadas de mano. Los milicianos afuera del templo detonaron cuatro artefactos explosivos y un coche bomba contra las patrullas de la milicia talibán que intentaban proteger el templo. La batalla terminó después de tres horas, según el informe de Amaq.

Videos publicados en redes sociales mostraban columnas de humo negro saliendo del templo en el barrio Bagh-e Bala de Kabul y se escuchaban disparos.

