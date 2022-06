“Los que vienen a sustituirnos pueden ser mejores”: AMLO habla de relevo presidencial

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que quien lo sustituya en el cargo para el 2024 será mejor que él y aseguró que habrá relevo generacional.

Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, el mandatario federal reiteró que una vez que concluya su mandato se retirará de la vida política.

“Convoco a que nos apuremos porque ya me faltan dos años y tres meses, y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, cierro el ciclo y va a haber relevo generacional”.

“No se preocupen porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres u hombres hasta mejores que el que les está hablando”, agregó. En ese sentido, negó de nueva cuenta que busque la reelección.

Asimismo, el Jefe de Ejecutivo federal criticó a sus opositores, quienes dicen que “ya está chocheando”, pero afirmó que aún tiene “lucidez” y que físicamente sigue “bateando arriba de 300”.

“Ya hasta podemos decir ‘gracias a la vida, que me ha dado tanto’. Ya me dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, sí, sí, pero todavía siento lucidez; es decir, que tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida. Y físicamente también, estoy bateando arriba de 300 todavía”.