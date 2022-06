“Todo nos salió mal este fin”: “Checo” Pérez abandona GP de Canadá por falla en motor

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 19 de junio (AS México).- Desafortunado fue el fin de semana de Sergio Pérez en el Gran Premio de Canadá. A nueve vueltas del inicio de la carrera, el piloto de Red Bull tuvo que abandonar debido a una falla en el motor. De esta manera, “Checo” cerró su actividad en Montreal registrando su segundo abandono de la temporada y cortando con una racha de tres podios consecutivos.

“CHECO” TUVO UN INICIO PROMETEDOR

El error en clasificación le costó a “Checo” arrancar desde la décimo tercera posición en el Gran Premio de Canadá. Desde ahí, el piloto mexicano intentaría una remontada que ya había conseguido aquí en el 2012 para conseguir su sexto podio del año. Sin embargo, la tarea no sería sencilla, pero “Checo” tenía el auto en sus manos para soñar con el resultado.

En la largada, Sergio ganó una posición al conseguir rebasar a Alexander Albon antes de la primera curva. Después, logró ganar otro puesto debido a un error de Valtteri Bottas que se fue largo en una de las curvas y “Checo” aprovechó para ya ser onceavo en la carrera. Ahora, la siguiente misión era meterse en la zona de puntos, pero adelante tenía a Guanyu Zhou.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 9/70)

Perez pulls off to the side with a suspected gearbox issue, and is our first retirement of the afternoon#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/UO6EAhGfNq

