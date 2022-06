Paul Haggis, director de cine, es detenido en Italia por denuncia de agresión sexual

ROMA (AP) — El director de cine Paul Haggis fue detenido el domingo para una investigación en torno a denuncias de que agredió sexualmente a una mujer en el sur de Italia, reportó la prensa italiana citando a la fiscales locales como fuente.

La agencia de noticias LaPresse y otros medios locales publicaron un comunicado de la Fiscalía en el cercano poblado de Brindisi según el cual están investigando denuncias de que “una joven extranjera” fue obligada a tener relaciones sexuales “no consensuales” durante dos días.

Los fiscales Antonio Negro y Livia Orlando, que dirigen la investigación, dijeron en la nota de prensa que la mujer “fue forzada a pedir atención médica” tras unas relaciones sexuales.

I just received this statement from Priya Chaudhry who is Paul Haggis longtime attorney: https://t.co/OJeGFO6V2r pic.twitter.com/Ewvc1edC7o

