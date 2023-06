El Presidente de México pide respetar a Francisco Céspedes, aunque le deseó la muerte

Las declaraciones de Francisco Céspedes se dieron después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador invitara a su homólogo cubano a celebrar la Independencia de México.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes respetar a Francisco Céspedes, cantante cubano que radica en Miami, quien deseó su muerte durante una entrevista con medios.

Antes que él, Beatriz Gutiérrez Müller, compañera de López Obrador, censuró al cantante cubano pero le deseó una vida feliz. “México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, escribió.

Hoy, el mandatario mexicano abundó sobre el tema y pidió que a pesar de las declaraciones de Céspedes, se respetara su opinión.

“Yo lo que quiero decir es de que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte, y les pido a todos que se respete su punto de vista, [incluso] cuando sea extremo”, dijo.

El Presidente negó ser partidario de la Ley del talión, sino que está más a favor de “lo que se escribió desde antes y también en el Nuevo Testamento de no responder a la violencia con la violencia, y entender que andan de mal humor los de la derecha en México y en todo el mundo, la derecha anda corajuda, nosotros andamos felices”.

“Así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Entonces cuando me faltan al respeto, la gente se molesta, así son estas cosas y más cuando se está llevando a cabo un proceso de transformación”, agregó.

"No debemos desearle mal a nadie" El presidente @lopezobrador_ le responde a #FranciscoCespedes y pide a sus simpatizantes no caer en provocaciones

Ayer, el cantante cubano Francisco Céspedes le deseó la muerte al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira artística por Hermosillo, Sonora.

En breves declaraciones ante los medios de comunicación, el músico criticó que el titular del Ejecutivo haya invitado al Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la celebración del Día de la Independencia en México.

“Me cae muy mal ese tipo. Ojalá que se muera”, dijo el compositor.

"Ojalá se mu…", Francisco Céspedes arremete contra AMLO

"Ojalá se mu…", Francisco Céspedes arremete contra AMLO

El cantautor cubano-mexicano reprochó que el Presidente haya invitado el año pasado al mandatario Miguel Díaz-Canel, para…

Francisco Céspedes, quien insistió en hablar sobre el tema, también arremetió contra quienes siguen a los políticos “como si fueran Jesucristo”.

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un Presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano… o sea, tú puedes invitar a cualquier Presidente, pero no ponerlo como el máximo”, expuso.

Su deseo hacia el Presidente López Obrador se ha viralizado en redes sociales y ya ha recibido respuesta de la escritora y esposa del mandatario federal, Beatriz Gutiérrez Müller, quien salió a defenderlo.

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”.

Con la captura de una nota en la que se habla sobre la declaración de Céspedes, la historiadora destacó que ese “tipo” al que se refiere, “fue elegido por los mexicanos y se le llama Presidente”.

Sin ningún mensaje, Francisco Céspedes sólo compartió una fotografía que fue tomada justo en el momento de la entrevista, en la que nadie puede escribir comentarios, por lo que los usuarios han reaccionado con emociones negativas.

El cantautor cubano, quien nació en 1957, es reconocido por su incursión en la industria musical y por sus canciones más populares como Vida loca, Remolino y Señora.