Un sumergible desaparece mientras transportaba a 5 personas a restos del Titanic

Por Ben Finley y Holly Ramer

EU, 18 de junio (AP).– El lunes se estaba llevando a cabo una operación de rescate en las aguas del Océano Atlántico en busca de un buque sumergible tecnológicamente avanzado que transportara a cinco personas para documentar los restos del Titanic, el icónico trasatlántico que se hundió hace más de un siglo.

El barco fue reportado atrasado el domingo por la noche a unas 435 millas (700 kilómetros ) al sur de St. John’s, Newfoundland, según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate de Canadá en Halifax, Nueva Escocia. Teniente. Cmdr. Len Hickey dijo que un buque de la Guardia Costera canadiense y un avión militar estaban ayudando en el esfuerzo de búsqueda, que estaba siendo dirigido por los EU Guardacostas en Boston.

Contralmirante. John Mauger, comandante de los EU, Guardacostas, dijo que llegarían recursos adicionales en los próximos días.

Según la Guardia Costera, la nave se sumergió el domingo por la mañana y su barco de apoyo perdió contacto con ella aproximadamente una hora y 45 minutos después.

El sumergible fue operado por OceanGate Expeditions, que dijo que su enfoque estaba en los que estaban a bordo y sus familias.

David Concannon, asesor de OceanGate, dijo que el sumergible tenía un suministro de oxígeno de 96 horas a partir de aproximadamente las 6 a.m. Domingo. En un correo electrónico a The Associated Press, Concannon dijo que se suponía que debía estar en la inmersión, pero que no podía ir debido a otro asunto del cliente. Dijo que los funcionarios estaban trabajando para obtener un vehículo operado de forma remota que pueda alcanzar una profundidad de 6 mil metros ( aproximadamente 20 mil pies ) en el sitio lo antes posible.

Las expediciones de OceanGate al sitio de los restos del Titanic incluyen arqueólogos y biólogos marinos. La compañía también trae personas que pagan para venir. Conocidos como especialistas en misiones “, ” se turnan para operar equipos de sonar y realizar otras tareas en el sumergible para cinco personas. La Guardia Costera dijo el lunes que había un piloto y cuatro especialistas en misiones “ ” a bordo.

El empresario del Reino Unido Hamish Harding fue uno de los especialistas en misiones, según Action Aviation, una compañía para la cual Harding sirve como presidente. El director gerente de la compañía, Mark Butler, le dijo a AP que la tripulación partió el viernes.

Harding es un aventurero que posee tres récords mundiales Guinness, incluida la mayor duración a plena profundidad oceánica por un barco tripulado. En marzo de 2021, él y el explorador oceánico Victor Vescovo se sumergieron a la profundidad más baja de la Fosa de las Marianas. En junio de 2022, fue al espacio en el cohete New Shepard de Blue Origin.

El grupo inicial de turistas en 2021 pagó 100 mil dólares a 150 mil dólares cada uno para ir al viaje.

A diferencia de los submarinos que salen y regresan a puerto bajo su propia potencia, los sumergibles requieren un barco para lanzarlos y recuperarlos. OceanGate contrató al buque canadiense Polar Prince, un rompehielos de servicio mediano que anteriormente era operado por la Guardia Costera canadiense, para transportar docenas de personas y la nave sumergible al sitio de naufragios del Atlántico Norte. El sumergible haría múltiples inmersiones en una expedición.

La expedición estaba programada para partir de St. John’s, Newfoundland, a principios de mayo y termina a fines de junio, según documentos presentados por la compañía en abril ante un estadounidense. Tribunal de Distrito en Virginia que supervisa los asuntos del Titanic.

El sumergible, llamado Titán, es capaz de bucear 4 mil metros o 13 mil 120 pies “ con un margen de seguridad cómodo, ” dijo OceanGate en su presentación judicial.

Pesa 20 mil libras ( 9 mil 072 kilogramos ) en el aire, pero se lastre para ser neutralmente flotante una vez que llega al fondo marino, dijo la compañía.

En una presentación judicial en mayo de 2021, OceanGate dijo que el Titán tenía una característica de seguridad incomparable “ ” que evalúa la integridad del casco en cada inmersión.

We've been working hard to get ready for our 2023 Titanic Expedition that begins next month. We moved @OceanGate's sub, Titan, to The Launch at the @marineinstitute for final preparations.

The Launch has brand-new facilities with everything we need to prepare for expedition! pic.twitter.com/iLgs6CJXUI

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) April 21, 2023