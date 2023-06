Tiroteos protagonizan fin de semana en varios estados de EU; hay muertos y heridos

Casi 10 estados de EU protagonizaron diversos incidentes que involucraron tiroteos hacia ciudadanos; entre víctimas incluyen a menores de edad.

Por Matthew Brown y Claire Savage

Chicago, 19 de junio (AP).— Tiroteos y violencia dejaron muertos y heridos en distintos puntos de Estados Unidos el fin de semana, incluidas 60 personas baleadas tan sólo en el área de Chicago. Cuatro víctimas fueron asesinadas a disparos en un pequeño poblado de Idaho, un policía estatal de Pensilvania murió en una emboscada, y 11 adolescentes fueron baleados, uno de ellos de muerte, durante un fiesta en Missouri.

Las balaceras ocurrieron en zonas urbanas y rurales por igual, después de un incremento en los homicidios y demás incidentes violentos durante los últimos años, que se aceleraron durante la pandemia de COVID-19. La policía respondió a tiroteos masivos en el estado de Washington, Filadelfia, San Francisco, el sur de California y Baltimore.

“No hay duda de que ha habido un repunte en la violencia”, dijo Daniel Nagin, profesor de políticas públicas y estadística en la Universidad Carnegie Mellon. “Algunos de estos casos parecen ser simplemente disputas, a menudo entre adolescentes, y dichas disputas están siendo resueltas con armas de fuego, no con los puños”.

Los investigadores discrepan en cuanto a las causas del incremento. Las teorías incluyen la posibilidad de que la violencia esté siendo impulsada por la prevalencia de armas de fuego en el país, o por tácticas policiales menos agresivas, o por un declive en los procesos penales por delitos menores relacionados con armas de fuego, dijo Nagin.

Sólo el incidente en Idaho encaja con la definición de un tiroteo masivo en el que murieron al menos cuatro personas, sin incluir al perpetrador. Sin embargo, la cifra de heridos en la mayoría de los casos sí coincide con la definición ampliamente aceptada de lo que es una balacera masiva.

A continuación presentamos un vistazo a los tiroteos del fin de semana:

CHICAGO

Cinco personas fueron baleadas, dos de ellas de muerte, en el lado sur de la ciudad, cuando una persona comenzó a disparar el domingo en la noche desde un vehículo que llegó a una reunión, según la policía.

Otros cuatro hombres recibieron disparos, uno de los cuales murió, durante un altercado en un estacionamiento en Austin, un vecindario del lado oeste de Chicago, aproximadamente a las tres de la mañana del domingo, informó la policía. Otras cinco personas, incluida una adolescente, fueron baleadas a primeras horas del sábado cerca del Parque Zoológico Lincoln, y más de una veintena más recibieron disparos en otros incidentes desde el viernes en la noche, según datos de la ciudad.

En los suburbios, mientras tanto, al menos 23 personas fueron baleadas, una de ellas de muerte, a primeras horas del domingo durante una fiesta en un estacionamiento donde cientos de personas se habían reunido para celebrar el feriado del Juneteenth, indicaron las autoridades.

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que calificó la oleada de violencia como una tragedia y señaló que los pensamientos del Presidente están con aquellas personas que murieron o resultaron heridas. El Gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo en un comunicado que él está monitoreando la investigación.

KELLOGG, IDAHO

La policía de Idaho arrestó al sospechoso de un tiroteo en el que cuatro personas fueron asesinadas el domingo en un complejo residencial ubicado detrás de una iglesia.

Los agentes que respondieron encontraron a cuatro personas, todas asesinadas a balazos, dentro de una residencia en Kellogg que se ubica detrás de la iglesia de la Congregación de Mountain View, según el Departamento de Policía del condado Shoshone y reportes noticiosos. La policía del estado de Idaho dijo que un hombre de 31 años se encuentra detenido, reportó la cadena KXLY-TV.

ST. LOUIS

En un tiroteo en un edificio de oficinas del centro de St. Louis murió un joven de 17 años y otros 11 adolescentes resultaron heridos el domingo en la madrugada, informó el comisionado de policía de la ciudad, Robert Tracy.

Tracy identificó a la víctima fallecida como Makao Moore. Un portavoz dijo que un menor de edad en posesión de un arma de fuego se encuentra detenido por considerársele persona de interés.

Los adolescentes celebraban una fiesta en un espacio de oficinas al momento en que se desató el tiroteo aproximadamente a la 1:00 horas del domingo.

Las víctimas tienen entre 15 y 19 años y algunas recibieron varias heridas de bala. Una joven de 17 años sufrió una lesión grave en la espina dorsal luego de caer y ser pisoteada durante la estampida, añadió Tracy.

ESTADO DE WASHINGTON

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas cuando un hombre armado comenzó a disparar “aleatoriamente” hacia una multitud en un área de acampar en el estado de Washington, donde iban a pasar la noche para poder acudir a un festival de música cercano el sábado, dijo la policía.

El sospechoso resultó baleado durante un enfrentamiento con policías y fue detenido a varios cientos de metros de distancia del festival Beyond Wonderland, de música electrónica para bailar.

CENTRO DE PENSILVANIA

Un policía estatal murió y otro resultó gravemente herido con horas de diferencia en dos incidentes relacionados el sábado en el centro de Pensilvania después de que un hombre armado atacó un cuartel de la policía del estado.

El sospechoso condujo su camioneta al estacionamiento del cuartel Lewistown aproximadamente a las 11:00 de la mañana del sábado y disparó con un fusil de alto calibre a autos patrulla antes de huir, dijeron las autoridades el domingo.

El teniente James Wagner, de 45 años, fue herido de gravedad tras toparse con el sospechoso a varios kilómetros de distancia en la localidad de Mifflintown. Posteriormente, el policía Jacques Rougeau Jr., de 29 años, fue emboscado y muerto por un balazo que perforó el parabrisas de su auto patrulla mientras conducía en el cercano municipio de Walker.

El sospechoso fue muerto a tiros tras una intensa balacera, dijo el teniente coronel George Bivens.

“Lo que vi… fue una de las balaceras más intensas e increíbles que haya visto”, declaró Bivens, elogiando a los policías por iniciar una enérgica búsqueda a pesar del hecho de que se enfrentaban a un arma que “perforaría cualquiera de los chalecos antibalas que tenían disponibles”.

Hasta el momento se desconocía el motivo.

SUR DE CALIFORNIA

Un tiroteo en una fiesta con piscina en una residencia del sur de California dejó ocho heridos, informaron autoridades el sábado.

Las autoridades respondieron a un reporte poco después de la medianoche en Carson, California, al sur de Los Ángeles, reportó KABC-TV.

Las edades de las víctimas oscilan entre 16 y 24 años, indicó el Departamento de Policía del condado Los Ángeles en un comunicado.

BALTIMORE

Seis personas resultaron heridas el viernes en la noche en una balacera en Baltimore. Se anticipa que todas ellas sobrevivan.

Agentes escucharon disparos en el norte de la ciudad poco antes de las 21:00 horas y encontraron a tres hombres con varias heridas de bala. Los paramédicos los trasladaron a hospitales de la zona.

Posteriormente, la policía se enteró de otras tres víctimas que llegaron a pie a hospitales del área con heridas de bala que no ponían en riesgo sus vidas. Los lesionados tienen entre 17 y 26 años.

SAN FRANCISCO

Seis personas resultaron heridas después de un tiroteo “coche a coche” en las calles de San Francisco el domingo por la noche, dijo la policía.

Dos víctimas sufrieron heridas de bala, una con lesiones potencialmente mortales, en la balacera en movimiento que comenzó poco antes de las 19:00 horas, indicó el domingo el jefe de la policía de San Francisco, Bill Scott, en una conferencia de prensa.

Los sospechosos en dos autos, una camioneta negra y un sedán blanco, “condujeron de manera muy imprudente y se persiguieron mientras se disparaban” cerca de la costa norte, dijo Scott. El área incluye el Fisherman’s Wharf, una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad.

Tres personas resultaron heridas por fragmentos de vidrio generados por “disparos errantes”, dijo Scott. Ninguna de las lesiones es considerada potencialmente mortal.

Dos chicas menores de edad, de 10 y 16 años, fueron atropelladas por uno de los dos vehículos cuando cruzaban la calle con sus bicicletas. La niña más joven resultó herida y fue trasladada a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida, mientras que la adolescente no sufrió lesiones, agregó Scott.

FILADELFIA

Un niño de cuatro años fue una de las cinco víctimas de un tiroteo en el sur de Filadelfia el sábado en la noche.

La policía acudió al lugar poco antes de las 20:00 horas del sábado y encontró a una mujer de 58 años con disparos en las piernas, a una mujer de 54 años con heridas de bala en la muñeca y la pierna, y al niño, quien fue trasladado al Hospital Presbiteriano con un impacto de bala en el abdomen.

Un hombre de 30 años también llegó al hospital con una herida de bala en la muñeca, y un hombre de 40 años fue trasladado con un disparo en el abdomen. Esta última víctima se encuentra en condición crítica; los demás se encuentran estables.