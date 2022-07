Oportunidades perdidas

Sabemos por los economistas Joseph Schumpeter y Nicolái Kondrátiev, entre otros, que la economía mundial está sujeta a ciclos económicos de crecimiento y estancamiento. Aunque en esta semana los mercados financieros han experimentado una ligera recuperación, lo cierto es que estos han perdido su valor en este año de una forma dramática. Se estima que el valor del índice S&P 500 disminuyó un 20.6 por ciento en la primera mitad del 2022 y que el índice Nasdaq perdió 30 por cierto de su valor, en el mismo período. En general el mercado de acciones global tuvo su peor inicio desde 1970. Los expertos hablan de que la economía mundial experimentará una recesión, muy probablemente en 2023. Esto tiene que ver con una serie de razones. En primer lugar, por el fin de un modelo financiero fundado en bajas tasas de interés y el alto nivel de compras de deuda pública por parte de los bancos centrales. Estas dos políticas permitieron un alto nivel de inversión privada en diversos sectores de la economía, encabezados sin duda, por las empresas tecnológicas de la cuarta revolución industrial. Este esquema continuó durante la pandemia, pues el mundo digital se benefició de la necesidad del trabajo en casa.

Pero, al parecer, la llegada de la COVID tuvo también efectos económicos perniciosos. La mayor parte de las naciones industrializadas tuvieron que incrementar el gasto público para aliviar la situación de quienes sufrieron por la pandemia. Esto ocasionó mayor inflación global que, hasta la fecha, sigue aumentando, lo que ha obligado a la FED y a otros bancos centrales a subir la tasas de interés, que, como sabemos, tiene el efecto de desalentar la inversión. Pero la espiral inflacionaria también ha sido causada por la quiebra de las cadenas de suministro mundiales a causa de la pandemia y de la guerra en Ucrania.

Sin duda, México, como casi todos los países, está sufriendo los efectos perniciosos de la inflación y su economía podría ser de las que más sufrirá en caso de que ocurra una recesión mundial.

Pero el problema no radica sólo en los efectos del panorama económico internacional en nuestro país. México desaprovechó la oportunidad derivada de la disrupción de las cadenas productivas que afectó a varias economías asiáticas, en particular a la china. Cómo resultado de ello, las empresas chinas están enfrentando diversos problemas logísticos para mantener su nivel de exportaciones a Europa y Estados Unidos. Un ejemplo de ello, es el mercado de los semiconductores, que será clave para asegurar que la economía basada en la tecnología 5G se despliegue en todo su potencial. Desgraciadamente, este hecho no fue registrado con la contundencia debida por parte del Gobierno mexicano. Lo que se debió haber hecho, desde hace tiempo, fue haber diseñado una política postindustrial que tuviera como objetivo aprovechar a toda cabalidad esta transformación en la economía internacional para abastecer al mercado norteamericano de productos y servicios que ya no va a surtir el gigante asiático. Sin duda era el momento para beneficiarnos de nuestra situación geopolítica al ser vecinos de la mayor potencia económica sobre la faz de la tierra. Hay oportunidades que no regresan. Si es así, sería una pena. Pero quizás el nuevo Gobierno que sustituya al actual tenga la capacidad para orientarse en la historia y conducir al país a un mejor destino.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).