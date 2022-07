Albania y Macedonia del Norte se alistan para iniciar proceso de adhesión a la UE

Por Raf Casert

BRUSELAS, 19 de julio (AP).— La Unión Europa (UE) inició el martes el largo proceso de ampliación para incluir en el bloque a Albania y Macedonia del Norte.

Es probable que cualquier expansión más allá de los 27 miembros actuales tome varios años, y los dos países ya estaban considerados como posibles candidatos hace 19 años. Pese a las demoras, los países occidentales de los Balcanes han perseverado en sus ambiciones de unirse al grupo comercial más importante del mundo.

Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.

A historic moment for the people of 🇦🇱🇲🇰.

