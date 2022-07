Los 21 jóvenes muertos en bar de Sudáfrica tenían metanol en la sangre: autoridades

Por Mogomotsi Magome

JOHANNESBURGO, 19 de julio (AP).— Los 21 jóvenes hallados muertos en un bar de Sudáfrica el mes pasado al parecer fallecieron por ingestión de metanol, informaron autoridades el martes.

Todos los jóvenes hallados muertos en el bar Enyobeni de East London tenían metanol en la sangre, aunque continúan las investigaciones para ver si la sustancia estaba a un nivel capaz de causarles la muerte.

“Los 21 individuos que estaban allí tenían metanol en la sangre. Sin embargo, sigue el análisis del nivel cuantitativo de metanol a fin de determinar si fue esa la causa definitiva de defunción”, expresó en conferencia de prensa el doctor Litha Matiwane, subdirector de servicios clínicos de la provincia de Cabo Oriental.

EC Health Department Dr Matiwane explains how #Methanol compound can enter the body. He earlier revealed that the preliminary report shows all 21 #EnyobeniTavern teenagers had traces of the compound but yet to determine at what levels. pic.twitter.com/MxZ6QgLswz

— Lirandzu Themba (@LirandzuThemba) July 19, 2022