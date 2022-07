El japonés Yuzuru Hanyu anuncia su retiro de las competencias de patinaje artístico

TOKIO, 19 de julio (Xinhua).- El dos veces medallista de oro de Japón en Juegos Olímpicos de Invierno, Yuzuru Hanyu, anunció hoy martes en rueda de prensa su retiro de las competencias de patinaje artístico.

“Gracias a todos por apoyarme. Porque gracias a su apoyo, el patinador artístico Yuzuru Hanyu puede conseguir sus logros. Ya no competiré con otros patinadores en el patinaje artístico de competencia, pero seguiré trabajando arduamente como patinador artístico profesional”, dijo Hanyu.

“Después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, siempre pensé que era momento de dedicarme al patinaje profesional, pero decidí dedicarme al patinaje profesional después de los Juegos Olímpicos de Beijing. Lo pensé mucho cuando me dolía tanto el pie derecho que no podía patinar, y pensé que quizá ya no era necesario competir en la pista. Pero sigo decidido a patinar mejor y a fortalecerme”, agregó.

