¿El hermano de Thor en un McDonald’s? Filtran FOTOS de la temporada 2 de Loki

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 19 de julio (ASMéxico).- La temporada 2 de Loki ya se encuentra en pleno rodaje, tal y como pudimos comprobar en sus primeras imágenes filtradas en exteriores. Ahora, llegan nuevas fotos desde un lugar muy particular, concretamente, un restaurante de la conocida franquicia de comida rápida McDonald’s y que al parecer tendría lugar en los años 70, con lo que regresaríamos a los constantes viajes temporales de la primera temporada.

Además, se ha confirmado el fichaje del actor estadounidense Rafael Casal de la serie Blindspotting, aunque su papel por ahora es desconocido.

LA TEMPORADA DOS DE LOKI SIGUE EN PLENO RODAJE

Así, según apunta el medio Deadline, Rafael Casal (Blindspotting, El pájaro carpintero), desarrollará un papel destacado en la trama de esta segunda temporada de Loki, aunque por el momento no ha trascendido su identidad. Aunque fuentes aseguran que se trataría de Zaniac, una entidad maligna capaz de poseer personas y que ha aparecido en diferentes aventuras de The Mighty Thor.

📸: Tom Hiddleston yesterday on the set of season 2 of Loki. pic.twitter.com/uFlXGcvid4

— Best of Tom Hiddleston (@bestoftwh) July 16, 2022